Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 20 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica no suena en todo el país, sino únicamente en las ciudades que están más expuestas a los sismos fuertes o que sufren bastante por el tipo de suelo que tienen. El sistema oficial, SASMEX, manda el aviso principalmente a la Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Morelia, Toluca, Cuernavaca y Guadalajara.
Esto es porque los sensores están acomodados a lo largo de la costa del Pacífico y el centro del país; así, cuando detectan un temblor peligroso que va viajando hacia alguna de estas zonas, activan los altavoces de las calles y los celulares para darnos unos valiosos segundos de ventaja antes de que se mueva el suelo.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 20 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Siguen los movimientos telúricos en Chiapas: otro sismo en Ciudad Hidalgo
El Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó un sismo de magnitud 4.4 la mañana de este lunes 20 de julio de 2026 en aguas del Océano Pacífico, sumándose a la actividad sísmica registrada en los últimos días frente a las costas de Chiapas.
El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el mar, a 151 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
¡Otro sismo! Temblor en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó un sismo de magnitud 4.3 la mañana de este lunes 20 de julio de 2026 en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas.
El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el mar, a 142 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
Sismo de 4.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.5 durante la madrugada de este lunes 20 de julio de 2026 en aguas del Océano Pacífico.
El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el mar, a 147 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.