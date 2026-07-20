Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 20 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Sentiste algún temblor? Sigue la actividad completa de todos los movimientos telúrico registrados en México con magnitud, epicentro, reporte oficial de autoridades y todo lo que debes saber de los sismos.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte completo EN VIVO para que te mantengas informado.

¿En dónde sí suena la alerta sísmica?

La alerta sísmica no suena en todo el país, sino únicamente en las ciudades que están más expuestas a los sismos fuertes o que sufren bastante por el tipo de suelo que tienen. El sistema oficial, SASMEX, manda el aviso principalmente a la Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Morelia, Toluca, Cuernavaca y Guadalajara.

Esto es porque los sensores están acomodados a lo largo de la costa del Pacífico y el centro del país; así, cuando detectan un temblor peligroso que va viajando hacia alguna de estas zonas, activan los altavoces de las calles y los celulares para darnos unos valiosos segundos de ventaja antes de que se mueva el suelo.

