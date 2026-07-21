Oración de hoy para pedir sabiduría y fortaleza: La plegaria para pedirle a San Lorenzo de Bríndisi por protección y trabajo este 21 de julio
Conmemora el santoral de hoy 21 de julio con la oración a San Lorenzo de Bríndisi. Encuentra sabiduría, fortaleza espiritual y protección divina en tu día.
La Iglesia Católica conmemora hoy 21 de julio a un intercesor ideal para aliviar las cargas del espíritu. San Lorenzo de Bríndisi representa la luz perfecta para solicitar sabiduría, fortaleza espiritual y protección divina ante las adversidades. Miles de creyentes elevan una oración en su honor este día para encomendar sus proyectos y reafirmar su absoluta confianza en Dios.
Oración para hoy 21 de julio
Pronuncia estas palabras con mucha fe y devoción para iniciar tu día bajo el amparo de este santo. Esta oración te permitirá pedir sabiduría ante decisiones importantes, encontrar fuerza y encomendar tus esfuerzos diarios a la voluntad divina.
"Señor Dios todopoderoso, hoy me acerco a ti con humildad para suplicar tu gracia y tu infinita misericordia. Por intercesión de tu fiel siervo San Lorenzo de Bríndisi, te pido que ilumines mi entendimiento. Concédeme la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones en mi vida personal y profesional. Derrama sobre mí tu fortaleza espiritual para enfrentar los tiempos difíciles con valentía y rectitud. Protege mi trabajo diario, bendice mis proyectos actuales y aleja todo mal de mi camino. Enséñame a confiar plenamente en ti cuando el futuro parezca incierto y el miedo intente dominarme. Llena mi corazón de serenidad, paz y esperanza para vivir este día con alegría y gratitud. Amén."
Santoral hoy 21 de julio
El calendario litúrgico marca este día para honrar la memoria de San Lorenzo de Bríndisi, un destacado presbítero y doctor de la Iglesia. Este fraile capuchino, que vivió entre los siglos XVI y XVII, dedicó su vida entera a la predicación, al estudio y a la defensa activa de la fe. Sus sabias palabras llevaban paz a los corazones afligidos y resolvían enormes conflictos diplomáticos entre naciones.
En español es conocido como San Lorenzo de ‘Brindis’, castellanización del italiano ‘Brindisi’, que es el nombre de la ciudad de la región italiana de Apulia, antiguo Reino de Nápoles.
San Lorenzo poseía un don excepcional para los idiomas y una comprensión muy profunda de los textos sagrados. Hoy en día, los creyentes acuden a él cuando necesitan claridad mental y discernimiento.