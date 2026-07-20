Pensión Bienestar: Calendario de pagos del 20 al 24 de julio para Adultos Mayores y Mujeres

Esta semana sería la penúltima para la entrega de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres que están inscritos a los apoyos del gobierno.

¿Qué día le toca a cada letra y cuándo es el próximo pago de la Pensión?

Últimos días de pago de la Pensión Bienestar

Estas últimas semanas del mes de julio serían parte de los últimos días del calendario de pagos de la Pensión del Bienestar de los meses julio-agosto.

Las entregas comenzaron desde el día 6 de julio con la letra A y así consecutivamente hasta llegar a este lunes 20 de julio.

El día en que concluirán estos pagos es el miércoles 29 de julio, dando por terminado el plazo para entregar el dinero bimestral que reciben los beneficiarios del programa gubernamental.

Pagos Pensión Bienestar para Adultos Mayores del 20 al 24 de julio

Según las fechas brindadas por la misma titular de la Secretaría del Bienestar de México, Leticia Ramírez Amaya, las fechas de pago del 20 al 24 de julio para los Adultos Mayores son:

- Lunes 20 de julio: Letra M

- Martes 21 de juio: Letras N, Ñ, O

- Miércoles 22 de julio: Letras P, Q

- Jueves 23 de julio: Letra R

- Viernes 24 de julio: Letra R

Pagos Pensión Bienestar para Mujeres

Las fechas para ambos pagos y para los de Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida son las mismas, por lo que el calendario de la Pensión Bienestar Mujeres queda así:

- Lunes 20 de julio: Letra M

- Martes 21 de juio: Letras N, Ñ, O

- Miércoles 22 de julio: Letras P, Q

- Jueves 23 de julio: Letra R

- Viernes 24 de julio: Letra R

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión Bienestar?

El próximo pago para el bimestre septiembre- octubre será aproximadamente a inicios de septiembre. Como es costumbre para la Secretaría del Bienestar, las fechas de pago se publican los primeros días del mes que tienen que pagar, en este caso septiembre y octubre.

Dicho calendario se da a conocer mediante conferencias oficiales del gobierno federal y en las redes sociales de dicha dependencia.

¿Cuánto pagan en la Pensión Bienstar?

La cantidad depende qué apoyo recibas, pero los pagos para la Pensión de Mujeres y Adultos Mayores son:

Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres: 3 mil 100 pesos bimestrales.