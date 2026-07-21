IMSS elimina el NPIE y ahora pide nuevo requisito OBLIGATORIO: tienen 90 días para el cambio

Las personas que realizan trámites electrónicos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben tener listo este nuevo trámite ante la eliminación del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE), según el nuevo acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF): la e.firma.

¿Para qué se utilizará la e.firma en el IMSS?

Hasta ahora, el NPIE funcionaba como una clave única vinculada a un registro patronal y a un certificado digital vigente, que permitía realizar diversos movimientos afiliatorios en línea.

Sin embargo, el IMSS decidió sustituir este sistema por la e.firma del SAT, que será el único certificado digital válido para autenticar a quienes realicen trámites electrónicos.

¿Quiénes deberán realizar la migración a la e.firma ante el IMSS?

El cambio lo deberán realizar en un plazo de 90 días, las siguientes personas:



Personas empleadoras.

Patrones registrados ante el IMSS.

Representantes legales que actúan en nombre de empresas o patrones mediante el Escritorio Virtual.

Es importante señalar que esto no obliga tramitar una nueva e.firma si esta ya se encuentra vigente. Lo que sí establece es que, una vez concluido el periodo de transición, el NPIE dejará de ser aceptado como medio de autenticación para estos procedimientos.

Con esto se busca simplificar los trámites mediante un solo mecanismo de autenticación y disminuir el riesgo de suplantación de identidad o otros movimientos fraudulentos.

¿Cuándo se debe realizar el cambio a la e.firma?

¡Tómalo en cuenta! El plazo comenzó a correr el 17 de julio de 2026, un día después de que el acuerdo fue publicado en el DOF, por lo que ahora los patrones deberán autenticarse para realizar movimientos afiliatorios y otros trámites digitales ante el IMSS.

El Instituto estableció un periodo de transición de 90 días naturales para dejar de utilizar el Número Patronal, por lo que el periodo de transición concluye hasta el 13 de octubre de 2026.

De esta forma, los patrones deben asegurarse de contar con una e.firma vigente para evitar contratiempos al momento de realizar trámites electrónicos.

