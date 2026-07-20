Eclipse solar del 12 de agosto: todo sobre el “anillo de diamantes” que se verá en cielo

Después de un siglo, la península ibérica volverá a vivir un eclipse solar total, que oscurecerá distintas ciudades por solo 2 minutos en agosto 2026, pero antes de que la Luna cubra por completo al Sol, se podrá ver el fenómeno óptico conocido como “ anillo de diamantes”.

Para que no te pierdas ninguna de las fases de este fenómeno astronómico único, en Azteca Noticias te decimos la hora exacta en que el Eclipse de Sol alcance su punto máximo, lista de ciudades donde se podrá ver y cómo desde México se podrá seguir en vivo.

Eclipse solar del 12 de agosto: ¿A qué hora y cómo ver el “anillo de diamantes”?

El “anillo de diamantes” es un efecto visual que aparece antes y después de un eclipse de Sol. Ocurre cuando la Luna cubre casi en su totalidad al astro rey, lo que hace que un rayo de luz se filtre a través de los cráteres del relieve lunar.

Es un fenómeno tan breve que solo podrá ser apreciado por unos segundos, porque será en ese momento que el eclipse alcance su punto máximo con una duración aproximada de 2 minutos y 18 segundos.

It seemed that NASA had stopped making its usual eclipse-related animations and visualizations over the last several eclipses, including 2024. But here's a new one they just released showing the global shadow path of next month's total solar eclipse. pic.twitter.com/fc5VXg2uRk — National Eclipse (@NationalEclipse) July 15, 2026

De esta forma, el próximo 12 de agosto de 2026, algunas zonas de Groenlandia, Islandia, Portugal y España podrán observar en todo su esplendor este fenómeno óptico.

Pero ¿a qué hora iniciará todo? El eclipse comenzará a las 17:34 horas, alcanzando el punto máximo alrededor de las 20:28 a las 20:30 horas (hora peninsular).

Lista de países y ciudades que podrán observar el eclipse solar de agosto 2026

La franja de visibilidad del eclipse tiene una anchura de entre 150 a 200 kilómetros. Cruzará España de oeste a este, para después avanzar hacia el sureste de la península y hacia Baleares.

Es por ello, que solo podrá verse de forma total en: España, Islandia, Groenlandia y el norte de Rusia. mientras que parcialmente se verá en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África; entre las ciudades destacadas se encuentra:



A Coruña.

Oviedo.

León.

Bilbao.

Zaragoza.

València.

Palma.

¿Cómo seguir el eclipse de Sol desde México EN VIVO?

Lamentablemente, pasarán muchos años para que México pueda volver a ser testigo de un eclipse solar total. Pero no todos son malas noticias, ya que diversas plataformas realizarán transmisiones en vivo para ver de cerca este gran evento.

Podrás seguir de cerca el eclipse desde el portal Nasa Live o desde el canal oficial de Youtube de la Nasa, a partir de las 11:00 am (Hora centro de México).

