Temblor hoy en México en vivo: Se registran siete sismos en Chiapas; el menos fuerte fue de 4.0

¿Se te movió el piso? Consulta la actividad completa de todo temblor sucedido en México con magnitud, epicentro y los reportes oficiales de autoridades al momento.

En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto de los movimientos telúricos para mantenerte informado.

¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica se activa en automático cuando los sensores detectan que un sismo viene lo suficientemente fuerte como para causar daños.

El sistema calcula qué tan grande es el temblor y qué tan lejos ocurre: si es un sismo moderado pero muy cercano, o si es un terremoto fuerte aunque venga desde la costa a cientos de kilómetros, la alarma se activa para darnos tiempo de evacuar.

Si el movimiento es muy débil o si se origina justo debajo de nosotros, la alerta no va a sonar porque no representa un riesgo o porque simplemente no hay tiempo de avisar antes de que empiece el movimiento.

