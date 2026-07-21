Temblor hoy en México en vivo: Se registran siete sismos en Chiapas; el menos fuerte fue de 4.0
¿Se te movió el piso? Consulta todo temblor sucedido en México con epicentro, magnitud y el reporte oficial de autoridades actualizado este martes 21 de julio.
¿Se te movió el piso? Consulta la actividad completa de todo temblor sucedido en México con magnitud, epicentro y los reportes oficiales de autoridades al momento.
En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto de los movimientos telúricos para mantenerte informado.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica se activa en automático cuando los sensores detectan que un sismo viene lo suficientemente fuerte como para causar daños.
El sistema calcula qué tan grande es el temblor y qué tan lejos ocurre: si es un sismo moderado pero muy cercano, o si es un terremoto fuerte aunque venga desde la costa a cientos de kilómetros, la alarma se activa para darnos tiempo de evacuar.
Si el movimiento es muy débil o si se origina justo debajo de nosotros, la alerta no va a sonar porque no representa un riesgo o porque simplemente no hay tiempo de avisar antes de que empiece el movimiento.
EN VIVO temblor hoy 21 de julio en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Se reportan siete sismos durante la madrugada en Chiapas
Durante las primeras horas de este martes 21 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, contabilizó un total de 7 sismos de magnitud moderada, entre 4.0 y 4.6, en el estado de Chiapas.
Estos movimientos fueron:
- 00:43 h: M 4.6 a 143 km al suroeste de Cd. Hidalgo.
- 02:56 h: M 4.1 a 105 km al suroeste de Cd. Hidalgo.
- 03:01 h: M 4.3 a 146 km al suroeste de Cd. Hidalgo.
- 03:21 h: M 4.4 a 129 km al suroeste de Cd. Hidalgo.
- 03:43 h: M 4.3 a 116 km al suroeste de Cd. Hidalgo.
- 06:31 h: M 4.0 a 49 km al suroeste de Mapastepec.
- 06:42 h: M 4.1 a 132 km al suroeste de Cd. Hidalgo.
Sismo en Chiapas
El Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Esta zona ha registrado distintos sismos durante los últimos días y horas.
El movimiento fue a 132 km al suroeste de dicha zona y se sintió a las 6:42 de la mañana.