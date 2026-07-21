SEP confirma puente desde el inicio de clases; días de clases confirmados en el primer mes del calendario

Si bien aún falta para el regreso a clases, padres y alumnos deben contemplar que tras el inicio del ciclo escolar, millones de estudiantes disfrutarán de dos puentes oficiales en el primer mes que marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026.

Para este año, el calendario sufrió modificaciones con el fin de garantizar 185 días de clase efectivos, esperando que no haya tantos “puentes”, como lo ocurrido en el ciclo escolar 2025-2026 cuando se atravesaron los partidos del Mundial 2026 disputados en México.

Calendario SEP: días que no habrá clases en septiembre 2026

Septiembre inaugura los puentes a lo largo de todo el curso, el cual contempla clases del 31 de agosto y hasta el 9 de julio de 2027, marcando un total de 11 días feriados y 8 sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE).

¡Anotalo bien! A continuación, te detallamos los puentes completos para el mes patrio:



Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia de México

Viernes 25 de septiembre: sesión ordinaria del CTE.

En estos días, habrá suspensión de clases a nivel nacional, tanto en escuelas privadas y públicas; lo que significa que los alumnos podrán tomarse unas pequeñas vacaciones dos semanas después de que regresaron a la escuela.

Lista de viernes de Consejo Técnico Escolar: ¿cuándo no habrá clases?

La SEP determinó la suspensión de clases todos los vernes del Consejo Técnico, con el fin de que los maestros y directivos pueda presentar estrategias que permitan el desarrollo de los alumnos.

El calendario señala 8 viernes de CTE, sumado a días en que habrá descarga administrativa y por lo tanto tampoco habrá clases:

