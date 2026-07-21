Resultados del Pase Reglamentado UNAM 2026: Cómo consultarlos, fechas y qué sigue

La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ya publicó los resultados del Pase Reglamentado para este 2026 y algunos alumnos ya se preguntan cómo pueden obtenerlos.

Te decimos cómo consultar los resultados, las fechas y qué sigue después de obtener dicha información.

¿Qué es el Pase Reglamentado de la UNAM?

El Pase Reglamentado de dicha institución educativa es un derecho que adquieren los alumnos de nivel medio superior que cursaron en la UNAM. Dicho derecho te da el pase directo a ingresar a una de las carreras de licenciatura de la UNAM sin necesidad de hacer el examen.

El pase sería para estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, ENP, y el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH.

¿Cuándo publican los resultados del Pase Reglamentado?

De acuerdo a la Dirección General de Administración Escolar, DGAE, los resultados para el Pase Reglamentado de la UNAM este 2026 se podrán consultar a partir de este martes 21 de julio.

Esta no sería la única fecha, pues los estudiantes tienen hasta el día viernes 31 de julio para checar si obtuvieron dicho pase para estudiar la licenciatura de su elección.

Recuerda que si no realizaste el trámite correspondiente que consiste en un examen de inglés, actualización de datos, además de responder algunas preguntas de la institución y realizar tu registro, no obtendrás tu derecho de pase.

#BoletínUNAM La UNAM publica mañana resultados y dará la bienvenida a más de 50 mil alumnas y alumnos de nuevo ingreso > https://t.co/aMJI91gl1r pic.twitter.com/gefEGFy6IH — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) July 16, 2026

¿Cómo consultar el Pase Reglamentado?

Si quieres ver si obtuviste tu pase, estos son los pasos que tendrías que seguir para obtener el resultado:

1. Los resultados se publican en el portal de la Dirección General de Administración Escolar.

2. Entrar a al SITIO oficial para consultar resultados: https://www.dgae.unam.mx/

3. Debes obtener dos documentos importantes: la Carta de Asignación y Protesta Universitaria y la Orden de aportación voluntaria.

4. Estos documentos tienen que ser entregados en la Facultad, Escuela, Centro o Instituto al que se te haya asignado.

5. Para asegurar tu inscprición deberás realizar el trámite que se te indique en los documentos que obtuviste, en una liga que te brindan ahí.

¿Qué sigue después de consultar los resultados del Pase Reglamentado de la UNAM 2026?

Si ya aseguraste tu lugar y seguiste todos los pasos necesarios para asegurar tu pase, lo que sigue es el inicio del ciclo escolar 2026- 2027.

Dicho año escolar inicia el día 10 de agosto de 2026.