Tiembla en Chiapas HOY: Todo sobre el sismo ocurrido EN VIVO

El Servicio Sismológico Nacional reportó de manera preliminar un temblor de magnitud 4.7 la mañana de este viernes 24 de julio para después ajustarse a 4.4. El movimiento telúrico ocurrió a las 07:57 horas, con un epicentro localizado a 145 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.7 Loc 145 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 24/07/26 07:57:37 Lat 13.77 Lon -93.12 Pf 10 km pic.twitter.com/010RBGXI2J — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 24, 2026