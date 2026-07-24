Tiembla en Chiapas HOY: Todo sobre el sismo ocurrido EN VIVO
¿Lo sentiste? Sigue aquí el espacio que te informa sobre sismos ocurridos hoy; conoce el lugar exacto y la magnitud del temblor EN VIVO este 24 de julio 2026.
México es una zona de de sismos y es importante estar informados para tomar precauciones y saber actuar antes, durante y después de un temblor. Consulta aquí dónde tembló hoy 24 de julio 2026 EN VIVO.
Tiembla en Chiapas HOY: Todo sobre sismos EN VIVO
Se registra sismo en las costas de Chiapas; esta fue su magnitud
El Servicio Sismológico Nacional reportó de manera preliminar un temblor de magnitud 4.7 la mañana de este viernes 24 de julio para después ajustarse a 4.4. El movimiento telúrico ocurrió a las 07:57 horas, con un epicentro localizado a 145 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y a una profundidad de 10 kilómetros.
Preliminar: SISMO Magnitud 4.7 Loc 145 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 24/07/26 07:57:37 Lat 13.77 Lon -93.12 Pf 10 km pic.twitter.com/010RBGXI2J— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 24, 2026