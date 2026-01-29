Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos y accidentes que afectan carreteras en México hoy 29 de enero

Si HOY 29 de enero tienes previsto salir a carreteras, entrar o salir de la Ciudad de México, hay un punto que no puedes pasar por alto: los bloqueos , accidentes y el tráfico pueden cambiar tu ruta en cuestión de minutos. Una manifestación, un accidente menor o una reducción de carriles basta para colapsar accesos clave.

Desde primeras horas del día, autoridades de tránsito reportan movilización constante en carreteras federales y vialidades que conectan con la CDMX, donde los bloqueos intermitentes y los choques provocan filas de varios kilómetros . El tráfico no siempre se origina por accidentes graves; incluso percances leves en carriles centrales generan efectos dominó en horas pico.

Entre las carreteras con mayor incidencia de tráfico y choques que conectan con la CDMX destacan la México–Querétaro, México–Puebla, México–Cuernavaca, México–Toluca y México–Pachuca . A estas se suman el Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Norte, donde cualquier bloqueo impacta de inmediato en rutas alternas.

En el interior del Valle de México, los accesos a distribuidores y entronques suelen resentir primero los efectos del tráfico cuando se registra un choque o cierre parcial. En esos momentos, las rutas alternas se saturan rápidamente, por lo que salir con tiempo es clave.

Las autoridades recomiendan consultar reportes en tiempo real, evitar detenerse en carriles de alta velocidad ante un choque y seguir indicaciones oficiales cuando existan bloqueos . También sugieren anticipar salidas y considerar vías secundarias únicamente cuando sean seguras.