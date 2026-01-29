Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos y accidentes que afectan carreteras en México hoy 29 de enero
Bloqueos, accidentes y tráfico afectan carreteras de México HOY 29 de enero. Sigue EN VIVO cierres, autopistas colapsadas y rutas alternas en tiempo real.
Si HOY 29 de enero tienes previsto salir a carreteras, entrar o salir de la Ciudad de México, hay un punto que no puedes pasar por alto: los bloqueos , accidentes y el tráfico pueden cambiar tu ruta en cuestión de minutos. Una manifestación, un accidente menor o una reducción de carriles basta para colapsar accesos clave.
Desde primeras horas del día, autoridades de tránsito reportan movilización constante en carreteras federales y vialidades que conectan con la CDMX, donde los bloqueos intermitentes y los choques provocan filas de varios kilómetros. El tráfico no siempre se origina por accidentes graves; incluso percances leves en carriles centrales generan efectos dominó en horas pico.
Entre las carreteras con mayor incidencia de tráfico y choques que conectan con la CDMX destacan la México–Querétaro, México–Puebla, México–Cuernavaca, México–Toluca y México–Pachuca. A estas se suman el Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Norte, donde cualquier bloqueo impacta de inmediato en rutas alternas.
En el interior del Valle de México, los accesos a distribuidores y entronques suelen resentir primero los efectos del tráfico cuando se registra un choque o cierre parcial. En esos momentos, las rutas alternas se saturan rápidamente, por lo que salir con tiempo es clave.
Las autoridades recomiendan consultar reportes en tiempo real, evitar detenerse en carriles de alta velocidad ante un choque y seguir indicaciones oficiales cuando existan bloqueos . También sugieren anticipar salidas y considerar vías secundarias únicamente cuando sean seguras.
Cierre total de la México-Puebla
¡Toma precauciones! Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) confirmó el cierre total de la México-Puebla , una de las autopistas más transitadas del país, debido a trabajos de infraestructura relacionados con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha.
Las autoridades dieron a conocer los días y horario en que la carretera permanecerá cerrada en ambos sentidos. Consulta aquí las rutas alternas, en caso de que necesites transitar por esta vía.
¿Cuándo será el cierre total en la autopista México-Puebla?
¡Anótalo! Los días 29 y 30 de enero de 2026 se llevará a cabo el montaje de una estructura metálica en el kilómetro 18 de la autopista México-Puebla, como parte de las obras del nuevo sistema de transporte.
Cierre parcial en el Macrolibramiento de Querétaro
La Guardia Nacional Carreteras da a conocer que en Querétaro continúa la circulación con limitaciones en el Macrolibramiento de Querétaro, debido a los trabajos finales tras un vehículo incendiado.
El punto afectado se localiza cerca del kilómetro 46+900, donde el tránsito avanza de forma gradual. Se sugiere anticipar demoras, conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal vial mientras se concluyen las labores.
#TomePrecauciones en #Querétaro continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #VehiculoIncendiado cerca del km 046+900 de la carretera Macrolibramiento de Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/8X6eSRJ1yX— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 29, 2026
Arranca el segumiento en VIVO de bloqueos, choques y tráfico en carreteras HOY
