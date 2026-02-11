Logo Inklusion Sitio accesible
¿Qué pasa en las carreteras de México este miércoles 11 de febrero de 2026? Revisa dónde hay bloqueos y manifestaciones y toma vías alternas.

Finanzas

Escrito por:  César Contreras , Felipe Vera

Hoy miércoles 11 de febrero de 2026, consulta el estado actualizado de las carreteras y autopistas de México para que puedas anticipar cualquier contratiempo y planear mejor tus traslados por el país.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrecemos este seguimiento en tiempo real con datos proporcionados por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantenerte informado antes de salir a carretera.

Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 11 de febrero

Reabren la autopista Querétaro-Irapuato

Tras un accidente en el kilómetro 13 de la autopista Querétaro-Irapuato, la circulación quedó restablecida.

Cierre de carretera en Veracruz por accidente

Ocurrió un accidente en la carretera Banderilla-Perote, en el kilómetro 136+300. La circulación está totalmente cerrada.

