Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 11 de febrero
¿Qué pasa en las carreteras de México este miércoles 11 de febrero de 2026? Revisa dónde hay bloqueos y manifestaciones y toma vías alternas.
Hoy miércoles 11 de febrero de 2026, consulta el estado actualizado de las carreteras y autopistas de México para que puedas anticipar cualquier contratiempo y planear mejor tus traslados por el país.
En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrecemos este seguimiento en tiempo real con datos proporcionados por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantenerte informado antes de salir a carretera.
Reabren la autopista Querétaro-Irapuato
Tras un accidente en el kilómetro 13 de la autopista Querétaro-Irapuato, la circulación quedó restablecida.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) February 11, 2026
Autopista Querétaro - Irapuato, km 13, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️.
Cierre de carretera en Veracruz por accidente
Ocurrió un accidente en la carretera Banderilla-Perote, en el kilómetro 136+300. La circulación está totalmente cerrada.
en Veracruz se registra cierre total de circulación por accidente vial cerca del km 136+300, de la carretera Banderilla-Perote. Atienda indicación vial.