“Mis hermanitos la necesitan”: Mujer es encarcelada tras ser acusada de robo en Huixtla, Chiapas

Familiares y decenas de vecinos han salido a las calles de Chiapas para exigir justicia por Consuelo "N", trabajadora doméstica que hoy se encuentra detenida tras ser acusada de robar dinero a la hija del alcalde de Huixtla.

Denuncian encarcelamiento injusto a mujer en Huixtla, Chiapas

El caso comenzó a tomar fuerza luego de que medios locales, entre ellos Chiapas Noticias al Momento y Entérate Chiapas, difundieran los primeros reportes sobre la detención de Consuelo "N".

De acuerdo con testimonios de la familia, la denuncia fue interpuesta la semana pasada por Andrea Palomeque González, hija del presidente municipal de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez.

Entre las acusaciones, se afirma que la trabajadora habría llevado alrededor de 125 mil pesos de un bote que se encontraba en el domicilio de la denunciante. No obstante, sus hijos aseguran que la mujer no tomó nada y que únicamente contaba con ahorros por 25 mil pesos destinados a mejorar su casa.

Manifestaciones y denuncias de abuso de poder en Huixtla

Ante la detención, habitantes de la colonia El Progreso, así como familiares, amigos e hijos de Consuelo, realizaron marchas pacíficas para exigir su liberación.

Durante las movilizaciones, los manifestantes lanzaron consignas como “Justicia”, “Queremos libre a mi mamá” y “No más abuso de poder”.

No obstante, tras el desahogo de pruebas, la mujer fue vinculada a proceso; estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La decisión se dio pese a lo que la defensa y los familiares consideran pruebas limitadas e inconsistencias en la acusación.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Huixtla no se ha pronunciado sobre estos hechos, aunque los habitantes exigen respuestas y que no se encarcele a inocentes.