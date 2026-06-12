Exigen revocar licencia a Rubén Rocha Moya tras 40 días de solicitud de extradición de EE. UU.

Al cumplirse exactamente 40 días desde que el gobierno de los Estados Unidos solicitara formalmente la detención provisional con fines de extradición del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las presiones políticas e institucionales han comenzado a escalar. Partidos de oposición alzaron la voz para exigir que el Congreso del Estado intervenga de inmediato, analice la revocación de la licencia otorgada al mandatario y tome medidas definitivas ante la parálisis gubernamental que afecta a la entidad.

La regidora del PRI en el municipio de Mazatlán, Maribel Chollet Morán, fijó una postura enérgica al asegurar que la 65 Legislatura local no puede postergar más el debate. Sostuvo que las y los diputados deben iniciar el proceso de desafuero en contra de Rocha Moya, forzando su renuncia definitiva para proceder al nombramiento de un gobernador sustituto que devuelva el rumbo al estado.

Interinato fallido y la falta de estabilidad en el gabinete

La funcionaria mazatleca criticó severamente las condiciones en las que se encuentra operando el Poder Ejecutivo del estado, calificando la actual administración transitoria como ineficiente ante la severa crisis de gobernabilidad.

“Bueno, si tuviéramos un verdadero contrapeso en el Congreso ya se estaría promoviendo el desafuero”, aseveró Chollet Morán durante un encuentro con medios. “No podemos continuar con un interinato, y menos con un interinato que no está dando resultados; tendrían que nombrar a un sustituto y lo que exigiríamos como sociedad es que no venga de la misma corriente [política]”, sentenció.

Asimismo, detalló que el vacío de poder se extiende a áreas estratégicas de la administración pública. Ejemplificó que la propia Secretaría General de Gobierno permanece sin un titular formal, operando únicamente bajo la figura de un encargado de despacho desde el momento en que se designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina. A decir de la regidora, esta cadena de ausencias refleja una preocupante falta de estabilidad institucional.

“También ella [la gobernadora interina] ya está incurriendo en una ausencia de sus deberes que nos urge que se atienda, para que el Congreso del Estado pudiera sesionar a la brevedad y revocar esa licencia”, acusó.

El caso Enrique Inzunza: Exigen acción en el Senado

Maribel Chollet sostuvo que este escenario de abandono de funciones y protección institucional no es exclusivo del gobierno estatal, sino que se replica en el Poder Legislativo Federal con el senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, quien cumple el mismo periodo de 40 días alejado de sus responsabilidades en la Cámara Alta.

Ante esto, la priista aseveró que es imperativo que el Senado de la República revise a fondo su estatus para garantizar una representación efectiva de los sinaloenses en el Congreso de la Unión: “El Senado también debería ya haber hecho lo correcto porque, en una situación de protección al senador, yo quisiera ver qué ciudadano común podría gozar del privilegio de tener ese sueldo sin presentarse a trabajar”, cuestionó.

De Badiraguato al Senado: Las denuncias por acoso y narco que acechan a Enrique Inzunza

Cabe destacar que tanto el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como el senador Enrique Inzunza Cázarez, enfrentan graves señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Aunque ambos exfuncionarios ya rindieron sus respectivas declaraciones en calidad de testigos ante la Fiscalía General de la República (FGR), ninguno de los dos ha fijado una postura pública de manera frontal, limitándose a emitir breves mensajes a través de sus redes sociales mientras los procesos judiciales e internacionales avanzan.