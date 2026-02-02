Enero sin tregua: el año arrancó con sangre y violencia en México

Enero de 2026 dejó una sensación clara y alarmante: la violencia no dio descanso. En solo 31 días, México vivió una cadena de hechos sangrientos que incluyeron masacres, secuestros colectivos, ataques a políticos, enfrentamientos armados y escenas que parecían sacadas de una zona de guerra.

De acuerdo con cifras del Gobierno Federal, el primer mes del año cerró con 1,468 homicidios, lo que representa un promedio de 47 personas asesinadas cada día. Estados como Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y Baja California encabezaron la lista de entidades más golpeadas.

Los estados más violentos del mes de enero 2026

Guanajuato volvió a colocarse como el estado con más homicidios al registrar 138 asesinatos, seguido del Estado de México con 115, Chihuahua con 102, y tanto Sinaloa como Baja California con 100 cada uno. Estos números reflejan una violencia que no se concentra en una sola región, sino que se extiende por buena parte del país.

Salamanca: balas en un partido de futbol

Uno de los episodios que más indignación causó ocurrió el domingo 25 de enero en Salamanca, Guanajuato. Mientras familias completas disfrutaban de un partido de futbol, un grupo armado disparó más de 100 veces contra los asistentes.

El ataque dejó 10 personas muertas y 11 heridas, en lo que se convirtió en una de las masacres más crudas del mes. Autoridades señalaron como responsables a La Marriza, brazo armado del Cártel Santa Rosa de Lima, en su disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Secuestros y ataques directos en México

La violencia no se limitó a balaceras. El 23 de enero, 10 mineros fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa, y hasta ahora no hay rastro de ellos. Más de mil militares participan en su búsqueda en una zona marcada por la narco-guerra.

En ese mismo estado, el 28 de enero, presuntos integrantes de Los Chapitos emboscaron a los legisladores de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda. El móvil del ataque sigue sin esclarecerse.

El clima de inseguridad alcanzó incluso a familiares de figuras públicas. El 31 de enero, en Colima, la tía y la prima de Mario Delgado, secretario de Educación Pública federal, fueron asesinadas dentro de su propia casa.

A esto se suman ataques directos a mandos de seguridad. El 5 de enero fue ejecutado el director de Tránsito de Culiacán, Francisco Javier Zazueta, y el 29 de enero, Javier Álvarez, ex mando del grupo Zorros de la CDMX, fue asesinado en Iztapalapa.

Drones, explosiones y decapitaciones

Enero también dejó imágenes inquietantes: ataques con drones en Zacatecas, enfrentamientos armados en Colima y cuatro cuerpos decapitados hallados en un rancho de Sayula de Alemán, Veracruz.

En Coatzacoalcos, otro hecho estremeció a la comunidad: un hombre fue ejecutado dentro de un salón de eventos durante una fiesta infantil. Una escena que confirma que, para muchos, ya no hay lugares seguros.

