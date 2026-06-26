Nuevo León tendrá día feriado por el partido entre Países Bajos y Marruecos del Mundial 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el próximo lunes 29 de junio será considerado día feriado en la entidad con motivo del partido entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el mandatario explicó que la medida busca facilitar la movilidad y atender la gran cantidad de visitantes que llegarán al estado para el encuentro. De acuerdo con información proporcionada por la FIFA, se espera la llegada de entre 15 mil y 20 mil aficionados provenientes de Países Bajos, además de miles de seguidores marroquíes y turistas nacionales.

Samuel García señaló que el decreto será publicado en el Periódico Oficial del Estado y aplicará para las escuelas públicas y privadas de todos los niveles, por lo que no habrá clases ese día.

¿Quiénes sí trabajarán durante el feriado?

El gobernador precisó que las áreas esenciales del Gobierno, como Fuerza Civil y Protección Civil, mantendrán operaciones con normalidad. En el resto de las dependencias estatales se suspenderán actividades durante la mañana para que los trabajadores puedan disfrutar de la jornada mundialista.

Atento aviso sobre las actividades educativas para el próximo lunes 29 de junio. Escucha y comparte: pic.twitter.com/HmPeUKHv1p — Samuel García (@samuel_garcias) June 26, 2026

Además, hizo un llamado a las empresas privadas para que, en la medida de lo posible, implementen esquemas de home office o flexibilicen los horarios laborales durante el partido.

Durante su mensaje, Samuel García aseguró que Nuevo León vive "el mes más seguro de los últimos 16 años" y afirmó que el Mundial ha generado un ambiente de celebración en el estado, por lo que invitó a la población a seguir participando en las actividades organizadas alrededor del torneo.

Samuel García recibe al embajador de Marruecos previo al partido del Mundial

Como parte de las actividades rumbo al encuentro entre Países Bajos y Marruecos, Samuel García informó que sostuvo una reunión con el embajador del Reino de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar.

Nos reunimos con el Embajador del Reino de Marruecos en México, mi estimado Abdelfattah Lebbar, con quien platicamos sobre futuros proyectos de inversión, la llegada de 15 aviones charter a Nuevo León y de nuestra experiencia como sede mundialista.



También aproveché para… pic.twitter.com/DskaL7MLCS — Samuel García (@samuel_garcias) June 26, 2026

El gobernador explicó que durante el encuentro dialogaron sobre futuros proyectos de inversión para Nuevo León, la llegada de 15 vuelos chárter con aficionados marroquíes y la experiencia del estado como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Al finalizar la reunión, García deseó éxito a la selección marroquí en su compromiso del lunes y compartió que recibió una camiseta y una gorra oficiales del representativo africano como muestra de amistad entre ambas naciones.