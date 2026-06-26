Construyen ambicioso estadio que promete ser el más moderno de Latinoamérica y supera en capacidad al ‘Gigante de Acero’ de Monterrey

La infraestructura deportiva en el norte del país está por cambiar para siempre con la construcción del Nuevo Estadio Universitario. Este ambicioso proyecto arquitectónico se perfila para convertirse en el recinto más moderno de Latinoamérica, al ser planificado como un espacio multipropósito, sostenible, incluyente y de categoría internacional. Con una ingeniería de quinta generación, el inmueble contará con la tecnología más avanzada en materia de estadios, logrando un hito importante en el balompié nacional: su aforo superará la capacidad del Estadio BBVA, el actual ‘Gigante de Acero’ de Monterrey.

El coloso regiomontano, actual casa de los Rayados y una de las sedes clave de la Copa Mundial de la FIFA™ , cuenta con una capacidad oficial de 53 mil 500 espectadores. Durante la última década, se consolidó como el referente absoluto de modernidad en el fútbol mexicano gracias a su diseño de vanguardia y su certificación ambiental.

Pero eso está a punto de cambiar. Este nuevo megaproyecto busca destronarlo de la cima continental mediante una propuesta que combina una mayor capacidad de butacas con innovaciones ecológicas y de conectividad digital nunca antes vistas en la región.

Así será el nuevo estadio en Nuevo León: De quinta generación y tecnología avanzada

El proyecto destaca por sus características de vanguardia internacional, diseñadas no solo para albergar partidos de fútbol, sino para operar como un complejo multifuncional los 365 días del año. Al ser un inmueble de quinta generación, el Nuevo Estadio Universitario integrará los siguientes pilares de infraestructura:



Sostenible e incluyente: El diseño arquitectónico prioriza la accesibilidad universal para todos los asistentes y el uso eficiente de recursos bajo un esquema totalmente amigable con el medio ambiente. Su capacidad será de 65 mil aficionados.

El diseño arquitectónico prioriza la accesibilidad universal para todos los asistentes y el uso eficiente de recursos bajo un esquema totalmente amigable con el medio ambiente. Su capacidad será de 65 mil aficionados. Espacio urbano masivo: Más allá de las tribunas, el complejo activará la zona con plazas, calzadas y áreas verdes que servirán como puntos de encuentro vecinal y recreativo en más de 50 mil m2.

Más allá de las tribunas, el complejo activará la zona con plazas, calzadas y áreas verdes que servirán como puntos de encuentro vecinal y recreativo en más de 50 mil m2. Comodidad de acceso: Se resolverá de forma directa la movilidad de los asistentes con la habilitación de más de 7 mil cajones de estacionamiento integrados.

Su ubicación estratégica estará conectada entre los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza. El diseño del nuevo inmueble está pensado para ofrecer una experiencia inmersiva de primer nivel, superando las 43 mil butacas generales y las más de 300 suites exclusivas que caracterizan al coloso de Guadalupe, Nuevo León. Los ingenieros a cargo del proyecto detallaron que el diseño estructural optimizará la inclinación de las gradas para que, a pesar de contar con un aforo superior, todos los asistentes disfruten de una visibilidad perfecta hacia el campo de juego, replicando y mejorando los estándares internacionales exigidos por la FIFA.