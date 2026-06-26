¿Irá a prisión? Las sanciones que podría recibir el conductor que atropelló a aficionados en Cabo San Lucas

Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana se apagaron en la zona turística de Cabo San Lucas la noche del miércoles 24 de junio, tras el atropellamiento a un grupo de aficionados en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

Los videos difundidos provocaron una ola de reacciones. Mientras algunos condenaron el atropello que dejó 17 personas heridas, otros argumentaron que el conductor solo buscaba poner a salvo a su familia, pero ¿podría ir a la cárcel?

¿Qué pena podría enfrentar el conductor por el atropellamiento en Los Cabos, BCS?

La Dirección General de Seguridad Pública informó que el conductor fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado bajo custodia para recibir atención médica

Si bien no dieron a conocer detalles de su estado de salud, medios locales reportaron que tras embestir a los aficionados reunidos en el bulevar turístico, muchas personas lo bajaron del auto para golpearlo.

Hasta el momento no se ha informado qué delito será imputado, ya que ello dependerá de los peritajes, testimonios, videos y del estado de salud de las personas lesionadas.

Sin embargo, el Artículo 136 del Código Penal de Baja California Sur contempla distintas sanciones para el delito de lesiones, las cuales aumentan conforme la gravedad.

¿Cuántos años son de prisión por lesiones dolosas en Baja California Sur?

Las penas van desde seis meses de prisión cuando las lesiones sanan en menos de 15 días, pero suben hasta 10 años de cárcel cuando las heridas ponen en peligro la vida de la víctima.

Las sanciones previstas son:



De seis meses de prisión o ulta cuando las lesiones sanan en un plazo de hasta 15 días.

o ulta cuando las lesiones sanan en un plazo de hasta 15 días. De seis meses a dos años de cárcel si tardan más de 15 días y menos de 60 en sanar.

si tardan más de 15 días y menos de 60 en sanar. De dos a cuatro años cuando requieren más de 60 días para su recuperación.

cuando requieren más de 60 días para su recuperación. De tres a seis años si dejan cicatrices permanentes en el rostro.

si dejan cicatrices permanentes en el rostro. De cuatro a ocho años cuando provocan una discapacidad.

¿También podrían investigar a quienes zangolotearon el auto?

Otra de las dudas que ha surgido tras difundirse videos del accidente es si las personas que rodearon el vehículo y comenzaron a moverlo podrían tener alguna responsabilidad legal.

Los primeros reportes indican que el conductor habría intentado avanzar para poner a salvo a su familia, incluidos menores de edad que viajaban en el coche.

Aunque hasta ahora no existe información oficial sobre una investigación en contra de quienes rodeaban el vehículo, especialistas señalan que la autoridad también puede analizar la conducta de todas las personas involucradas.

¿Qué ocurrió en Cabo San Lucas, Baja California Sur?

De acuerdo con las autoridades municipales, todo ocurrió sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en la zona turística de Cabo San Lucas, donde cientos de personas celebraban el triunfo de México.

En videos difundidos se observa que un grupo de aficionados rodeó un automóvil negro y comenzó a moverlo. Instantes después, el conductor aceleró y embistió a varias personas que se encontraban frente a la unidad.

Debido a la velocidad con la que aceleró, el auto terminó estampándose frente a la acera, lo que hizo que las personas reunidas corrieran para reclamarle.

