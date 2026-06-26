¡Estuvo potente! Rayo provoca un incendio en el Cereso de Apizaco, Tlaxcala

Se registró un incendio en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, Tlaxcala, luego de que un rayo presuntamente provocara un cortocircuito en el taller de carpintería del penal.

El fuego fue atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes trabajaron en coordinación con personal penitenciario para contener las llamas antes de que alcanzaran otras instalaciones.

La rápida respuesta permitió controlar la emergencia sin que se reportaran personas lesionadas.

¿Qué provocó el incendio en el penal de Apizaco?

De acuerdo con la información oficial, la descarga eléctrica ocasionó un cortocircuito dentro del área de carpintería, lo que derivó en el incendio.

Así se vio el fuerte incendio provocado por la caída de un rayo en el CERESO de Apizaco, Tlaxcala. #tlaxcala #cereso pic.twitter.com/rzbraEjwqo — Síntesis Tlaxcala (@TlaxSintesis) June 26, 2026

Tras recibir el reporte, los equipos de emergencia ingresaron al centro penitenciario para sofocar el fuego y asegurar que la situación quedara completamente bajo control.

Las autoridades señalaron que el incidente no representó un riesgo mayor para la población penitenciaria.

¿Qué informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos?

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) informó que acudió al Cereso para verificar las condiciones de las personas privadas de la libertad y supervisar que se respetaran sus derechos durante la contingencia.

El organismo indicó que personal de observación recorrió la zona afectada, entrevistó a internos de los dormitorios cercanos y confirmó que no hubo personas lesionadas. Algunos internos únicamente solicitaron medicamento por molestias ocasionadas por la inhalación de humo.

Además, la Comisión atendió a familiares que permanecían afuera del penal para informarles sobre la situación y dio a conocer que mantendrá el seguimiento del caso.

Las autoridades informaron que el incendio quedó completamente controlado y que el cuerpo de bomberos permaneció en el penal realizando labores preventivas para descartar cualquier riesgo de reactivación.

Asimismo, continúan las diligencias para determinar con precisión las circunstancias del incidente y revisar las condiciones de seguridad al interior del centro penitenciario.