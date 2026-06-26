ÚLTIMA HORA: Tras 20 hora de terror, hombre libera a su familia tras atrincheramiento

La tranquilidad regresó al fraccionamiento Los Héroes, situado en el municipio de Tecámac, Estado de México, tras la resolución de un conflicto que mantuvo en vilo a las autoridades locales durante casi un día completo. Un individuo, identificado como Miguel "N", puso fin a 20 horas de angustia al rendirse ante los cuerpos de seguridad después de haber permanecido atrincherado en una vivienda con sus parientes.

#ÚltimaHora | Terminan 20 horas de terror en #Tecámac: Se entrega el sujeto que mantenía a su familia como rehén



Miguel "N" se entregó de manera pacífica tras pasar casi un día atrincherado con armas largas y cortas en una casa de Los Héroes Tecámac, #Edomex.



El hombre, quien… pic.twitter.com/dxI9imy27r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

El incidente comenzó cuando el sujeto, quien contaba con diversos tipos de armamento, se parapetó al interior de su domicilio. De acuerdo con los datos recabados, la situación se prolongó durante 20 horas, tiempo en el cual los elementos de seguridad establecieron un cerco para salvaguardar la integridad de los afectados.

Hombre que se atricheró en Tecámac tendría problemas de adicción

Según se dio a conocer, el agresor enfrenta complicaciones derivadas de sus adicciones, factor que fue determinante para el desarrollo de las negociaciones.

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Tras un diálogo sostenido entre los oficiales, los seres queridos del implicado y el propio Miguel "N", este último accedió a desistir de su actitud y abandonar el inmueble sin ejercer violencia.

Una vez que salió de la propiedad, las fuerzas policiales lo resguardaron de manera inmediata. Posteriormente, el hombre fue ingresado a un vehículo oficial perteneciente a un centro especializado en rehabilitación, lugar donde recibirá el apoyo necesario para atender su estado de salud. Con este desenlace, las autoridades lograron desactivar la amenaza sin que se reportaran heridos durante el proceso de rendición.

Familiares salieron ilesos a dialogar con la policía para pactar que el hombre, fuertemente armado, se entregue directamente a una camioneta de un grupo de apoyo para personas con adicciones que ya ingresó al lugar.