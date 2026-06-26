Balas frenan labor de madres buscadoras en Pátzcuaro, Michoacán

Integrantes de un colectivo de madres buscadoras fueron atacadas mientras realizaban labores de búsqueda en la zona serrana de Pátzcuaro, Michoacán.

De acuerdo con las participantes, la agresión ocurrió cuando recorrían brechas y cabañas donde existían indicios de posible actividad criminal. Ante el riesgo, la búsqueda fue suspendida y las familias tuvieron que abandonar el lugar.

Las buscadoras señalaron que el acompañamiento de las autoridades fue insuficiente desde el inicio del operativo.

¿Por qué las buscadoras acusan falta de apoyo en Michoacán?

Las integrantes del colectivo denunciaron que la Fiscalía General de Michoacán no acudió al operativo, pese a que el protocolo establece que debe brindar acompañamiento en este tipo de búsquedas.

Diana Hernández, quien busca a su hermano desaparecido, aseguró que solicitaron mayor presencia policial porque el punto era considerado de alto riesgo, pero recibieron como respuesta que no había combustible suficiente para movilizar unidades.

Las buscadoras afirmaron que esa decisión las dejó prácticamente desprotegidas durante la intervención.

Durante el recorrido, el colectivo localizó un presunto campamento utilizado por una célula delictiva. Minutos después comenzaron las detonaciones de arma de fuego. Las familias relataron que no contaban con el respaldo suficiente para continuar la búsqueda de manera segura.

Pese a que posteriormente arribaron decenas de patrullas y elementos de distintas corporaciones, las buscadoras cuestionaron que ese despliegue ocurriera solo después del ataque.

Colectivos piden revisar los protocolos de búsqueda

Tras lo ocurrido, colectivos de búsqueda hicieron un llamado a la Comisión de Búsqueda de Michoacán para fortalecer la coordinación con las corporaciones de seguridad y garantizar la protección de las víctimas.

Aseguran que los problemas con la entrega de oficios y la falta de coordinación no son casos aislados, sino situaciones que también han enfrentado otros colectivos en distintas jornadas de búsqueda.

Las familias insistieron en que las búsquedas no pueden realizarse sin condiciones mínimas de seguridad, ya que cada salida representa un riesgo para quienes solo intentan encontrar a sus seres queridos.