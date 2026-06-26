VIDEO: Entre sábanas y batas rotas, así es como reciben a los pacientes con cáncer en el hospital pediátrico de Veracruz

Hacen un llamado urgente. Pacientes pediátricos que reciben atención oncológica en la Torre del Hospital Pediátrico de Veracruz continúan enfrentando carencias de insumos y condiciones que, de acuerdo con familiares y representantes de niños con cáncer, dificultan su tratamiento. Entre los señalamientos se encuentran la entrega de sábanas y batas rotas, así como la falta de equipo médico para realizar estudios especializados.

Durante un pronunciamiento público, madres de familia y voceras de colectivos solicitaron a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, revisar la situación del hospital pediátrico e intervenir para garantizar mejores condiciones de atención a los niños que permanecen internados o acuden a recibir tratamiento.

Familiares denuncian carencias en la atención de niños con cáncer en hospital de Veracruz

Cora de Jesús Ramírez, representante de un colectivo de pacientes oncológicos pediátricos, afirmó que el material entregado a los menores no corresponde con las condiciones que deberían ofrecerse en una unidad médica especializada; según explicó, tanto las sábanas como las batas presentan un desgaste visible, situación que, aseguró, ha sido reportada en distintas ocasiones.

Las representantes también señalaron que algunos equipos indispensables para determinados estudios han llegado gracias a donaciones, por lo que pidieron fortalecer el abasto de insumos y equipamiento médico para evitar retrasos en la atención.

Yunuet Segovia, otra de las voceras presentes, aseguró que recientemente un menor de tres años originario del sur del estado falleció mientras esperaba la realización de un estudio que permitiera definir el tipo de cáncer que padecía.

Además, sostuvo que algunos pacientes adultos han tenido que reprogramar la aplicación de quimioterapias debido, según indicó, a la disponibilidad de camas.

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Entre sábanas y batas rotas, así es como reciben a los pacientes con cáncer en el hospital pediátrico donde Rocío Nahle no ha podido erradicar las carencias 🏥🧏🏻‍♀️ pic.twitter.com/2PTBZMigTu — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) June 25, 2026

También cuestionan reglas para familiares dentro del hospital

Durante el mismo pronunciamiento, familiares expresaron inconformidad por las medidas aplicadas al ingreso de acompañantes dentro del hospital; de acuerdo con las representantes, existen lineamientos relacionados con la vestimenta y la permanencia de quienes permanecen al cuidado de los menores hospitalizados, situación que consideran complicada para las familias que enfrentan tratamientos prolongados.

Ante este panorama, las voceras reiteraron su llamado a las autoridades estatales para revisar las condiciones de atención dentro de la Torre del Hospital Pediátrico de Veracruz y fortalecer los servicios dirigidos a pacientes con cáncer infantil, con el objetivo de que cuenten con insumos, equipo médico y espacios adecuados durante su tratamiento.