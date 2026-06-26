Puñetazo le cuesta el cargo a Jaime Castillo, secretario de Jóvenes de Morena en Zacatecas

Jaime Castillo Castillo fue destituido de su cargo como secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas, luego de que se difundieran videos en los que presuntamente golpea a una conductora durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia en la Copa Mundial 2026.

La agresión ocurrió la noche del miércoles 24 de junio en la avenida Hidalgo, en el Centro Histórico de Zacatecas. En las imágenes se observa a un grupo de personas rodeando y sacudiendo un automóvil que intentaba avanzar entre la multitud. Cuando la conductora acelera para salir del lugar, un hombre se acerca a la ventanilla y le lanza un puñetazo en el rostro.

Usuarios en redes sociales y medios locales identificaron al agresor como Jaime Castillo, quien además de ocupar la Secretaría de Jóvenes de Morena en Zacatecas también fue registrado como diputado suplente del partido y aparece como asesor legislativo de la diputada del PVEM, Lyndiana Bugarín Cortés.

🚨 Jaime Castillo Castillo, comisionado de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de #Zacatecas, fue destituido tras golpear a una conductora de plataforma durante los festejos del miércoles en el Centro Histórico de Zacatecas.



La agresión quedó registrada en video y generó… pic.twitter.com/fCyDmhqNjA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

Video de la agresión del secretario de Jóvenes desata indignación en redes sociales

Las imágenes del ataque se viralizaron en cuestión de horas y provocaron una ola de críticas contra el dirigente juvenil. En los videos también se aprecia que ninguno de los presentes intervino para detener la agresión o auxiliar a la conductora.

El caso generó presión sobre Morena, que este jueves emitió un comunicado en el que rechazó cualquier acto de violencia contra las mujeres y aseguró que la conducta atribuida a Castillo no representa los principios del partido. Aunque parece más que se deslindó del problema.

Además, el Consejo Estatal de Morena en Zacatecas informó que iniciará los procedimientos internos para formalizar la separación de Jaime Castillo de la Secretaría de Jóvenes, respetando el debido proceso establecido en sus estatutos.

El partido subrayó que "no hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, y mucho menos cuando ésta se ejerce contra las mujeres", al tiempo que reiteró su compromiso con la legalidad, la igualdad y una vida libre de violencia.

Hasta el momento, Morena únicamente anunció acciones respecto a su cargo partidista. No se ha informado si habrá consecuencias por su registro como diputado suplente ni sobre su función como asesor legislativo de la diputada del Partido Verde, Lyndiana Bugarín Cortés.