Narcoguerra en Culiacán: Ejército abate sicario y caen cinco repletos con explosivos en fraccionamiento

La violencia en Sinaloa vivió un nuevo episodio de alta intensidad, luego de que un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y un grupo criminal en Culiacán dejara un saldo de un presunto agresor abatido y cinco más detenidos.

El choque se desató en el sector norte de la capital, cuando los sospechosos, al ser descubiertos durante un patrullaje, se atrincheraron en una vivienda y abrieron fuego contra los elementos de seguridad.

Tras repeler la agresión, el Grupo Interinstitucional aseguró un arsenal de guerra que incluía una ametralladora Minimi, 20 armas largas y 25 artefactos explosivos improvisados.

Este evento se suma a la ola de enfrentamientos que han dejado más de 20 presuntos delincuentes abatidos en las últimas semanas en el estado.

Balacera en el Fraccionamiento Cataluña, Culiacán

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Cataluña, al norte de Culiacán. Policías estatales que realizaban patrullajes preventivos observaron un vehículo que intentó evadirlos de manera sospechosa, iniciando un seguimiento.

La persecución culminó cuando los tripulantes del auto se introdujeron a toda prisa en un inmueble. Desde la cochera de la vivienda, los sicarios comenzaron a disparar contra los agentes. Los policías, apoyados por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, repelieron el ataque.

El arsenal en Culiacán: Ametralladora Minimi y 25 explosivos

Una vez controlada la situación, se confirmó que un agresor había sido "reducido" (abatido) y cinco más fueron detenidos en el lugar.

Dentro de la cochera y los vehículos, las autoridades aseguraron un arsenal de alto poder, que evidencia la capacidad de fuego de esta célula criminal:



Una ametralladora Minimi (arma de apoyo de infantería).

(arma de apoyo de infantería). 20 armas largas (fusiles de asalto).

(fusiles de asalto). 25 artefactos explosivos improvisados.

improvisados. 1,515 cartuchos útiles y 77 cargadores.

útiles y 77 cargadores. 7 chalecos tácticos con placas balísticas y 3 cascos.

con placas balísticas y 3 cascos. Dos vehículos sedán.

Los cinco detenidos y todo el arsenal fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), y se solicitó una orden de cateo para registrar el interior del inmueble utilizado como casa de seguridad.

Sinaloa: Un campo de guerra reciente

Este enfrentamiento no es un hecho aislado. Se suma a una cruenta semana en Sinaloa que ha estado marcada por tiroteos de alta intensidad entre las fuerzas del orden y los cárteles que se disputan el estado:

