Enfrentamiento por disputa de mercado en San Cristóbal de las Casas

Chiapas.- Momentos de tensión se han vivido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas luego de que dos grupos antagónicos se enfrentaran presuntamente por el control del mercado de la localidad.

Habitantes denunciaron disparos dentro y en las inmediaciones del lugar que han causado pánico entre la población.

Habitantes de San Cristóbal de las Casas, #Chiapas, se refugian en comercios ante la disputa de dos grupos por el presunto control de un mercado. pic.twitter.com/MkQopgbGWL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 14, 2022

Autoridades señalon que se trata de grupos contrarios que se disputan el control o la administración del Mercado del Norte en ese municipio.

Videos de habitantes han dejado al descubierto la presencia de grupos numeroso de sujetos que caminan encapuchados y fuertemente armados.

La población se resguardó en sus casas, algunos hasta dentro de tiendas de autoservicio.

Señalaron sentirse acorralados por la inseguridad que se vivía en la zona.

Ante los primeras denuncias, la policía unicipal señaló que no se acercarían ya que buscaban un diálogo y no un enfrentamiento con estos sujetos. Señalaron que los homres armados disparaban al aire y no entre grupos.

Autoridades señalaron que no había reporte de víctimas mortales o lesionados.

Por la tarde, elementos del Ejército mexicano ingresaron a la zona del conflicto. Con esta acción los grupos que sembraron el miedo en los habitantes se dispersaron.

Ingresan militares a la zona del conflicto en San Cristóbal de Las Casas, #Chiapas, tras los enfrentamiento registrados. pic.twitter.com/KWeVlLcV3z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 14, 2022

Durante el operativo no se tuvo reporte de personas detenidas.Asimismo que constató que no hay lesionados.

Más vigilancia en San Cristóbal de las Casas

La Sedena informó que arribaron a la VII Región Militar, ubicada a unos 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, militares que integran el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024” y del gobierno federal. Explicó la dependencia a través de un comunicado que los uniformados formarán parte de un grupo de más de 500 efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.

Realizarán “actividades en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes trabajan de manera conjunta adoptando las acciones necesarias con el fin de disminuir los actos delictivos en la región tzeltal, tzotzil y llanos”.