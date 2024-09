Reanudan clases presenciales en Sinaloa, pero nadie va por miedo a más enfrentamientos

Este martes se reactivaron las clases de manera presencial para todos los niveles educativos en Sinaloa, luego de un comunicado emitido por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado.

Los planteles educativos reabrieron sus puertas, aunque, irónicamente el ausentismo se hizo presente, debido a una semana previa de enfrentamientos entre grupos delincuenciales rivales.

“Sí el día de hoy tuvimos alrededor de 18 alumnos de alrededor de 830, equivalente al 2 por ciento en total, y en un intento de ofrecer el servicio presencial, pues nosotros estamos aquí, desde las 6:30 estábamos abriendo las puertas, pero si tuvimos poca respuesta”, dijo Octavio Pelayo, director de secundaria.

Van 9 días de enfrentamientos en Sinaloa

Este martes también se cumplieron 9 días de la confrontación que se mantiene entre grupos armados, tan sólo una noche antes, se reportó un fuerte enfrentamiento en la comunidad de “El Atorón”, en la Sindicatura de Eldorado, al sur de Culiacán.

En el sitio, fueron localizadas tres camionetas incendiadas, sin rastros de lesionados o fallecidos. Y por la mañana, se localizó a un joven asesinado con el tiro de gracia, sobre la Costerita y la Calzada Heroico Colegio Militar.

Un par de horas más tarde, cuando el alumnado debería estar en clases, se informó sobre otros dos cuerpos localizados en la colonia El Barrio, uno estaba abrazado al otro y junto a estos, unos carros de juguete.

En tanto, la propia Secretaría de Educación en Sinaloa, realizaba un recorrido por planteles educativos y constataba que ni alumnos, ni maestros, estaban asistiendo a clases.

“Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro , solamente para pasar el reporte. Son las únicas dos personas que se encuentran aquí y su servidora que es quien está transmitiendo en vivo”, dijo Catalina Esparza, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

Mientras tanto, el nivel educativo medio superior, mantiene clases de manera virtual, tal es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que este martes por la tarde, emitió un comunicado en el que regresan a la presencialidad, pero únicamente en la zona norte del estado, donde hasta el momento no se han reportado enfrentamientos .

Retiran servicio médico de límites entre Durango y Sinaloa

Derivado de los conflictos que se han estado presentando en el estado de Sinaloa, se ha decidido retirar al servicio médico de la comunidad de Tayoltita, ubicada en los límites del municipio de San Dimas, Durango y de Culiacán, Sinaloa.

La Secretaría de Salud de Durango comentó que este equipo estaba integrado por tres enfermeros y un médico, los cuales serán reubicados en alguna comunidad cercana.

Esta medida se tomó para que puedan seguir yendo de manera intermitente a la localidad antes mencionada. Sin embargo, ya no estarán de manera permanente en Tayoltita.