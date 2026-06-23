“Uno no pide ser tocado”: Periodista María Fernanda Fabela relata abuso sexual por parte de funcionario de Toluca

Hace unos días, la periodista María Fernanda Fabela denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte del Secretario de Ayuntamiento de Toluca, Justo Núñez, durante un evento público; sin embargo, el funcionario negó los hechos.

Este caso pone nuevamente la atención en lo que enfrentan las mujeres que ejercen el periodismo en México.

“Yo estaba ejerciendo mi labor periodística, no es justo que se hagan este tipo de acciones cuando uno no pide ser tocado, uno no pide estar en estas situaciones”, expresó la periodista.

Así fue el cínico ataque contra la periodista mientras cubría un evento público

En una entrevista para Hechos AM, la periodista María Fernanda Fabela compartió como ocurrieron los hechos y todo lo que ha pasado tras viralizar su caso de abuso sexual en las redes sociales.

María Fernanda contó que ella se encontraba en el evento, ejerciendo su labor periodística, por lo que se acercó al templete para obtener una mejor toma y al momento de alzar su mano para capturar la imagen, un hombre la tomó con fuerza y estiró su brazo.

Al notarlo, ella dijo un firme “no gracias” y regresó su mano al lugar en el que la tenía; sin embargo, el hombre, sin haberla soltado, le dijo: “¿Qué es lo peor que te puede pasar, esto?”, para posteriormente comenzar a tocarla.

La periodista aclaró que al recibir los tocamiento, ,lo único que hizo fue quedarse helada, pues no supo qué hacer ante esta terrible situación.

“En ese momento, la verdad que yo me hice chiquita (...) Muchas veces dicen que por qué no actúas, pero cuando nos pasan ese tipo de acciones, nos congelamos, no sabes comor reaccionar”, expresó María Fernanda Fabela.

“En ningún momento pido una compensación”: La ruta jurídica de María Fernanda Fabela tras el abuso

Aclaró que antes de haber realizado el video en el que expuso a Justo Núñez, ya se contaba con un proceso legal, por lo que antes de publicarlo en redes sociales, primero realizó una denuncia, sacó un comunicado y después publicó el video.

Por otro lado, aclaró que ella NO está buscando una compensación económica por pare del Secretario de Ayuntamiento de Toluca, pues ella confía en la Ley y estará de acuerdo con el castigo que se le imponga.

“Yo en ningún momento estoy pidiendo una compensación económica como lo han hecho saber algunos medios (...) Yo confío plenamente en la ley”, explicó.

Periodista exige que se haga justicia ante caso de abuso sexual por funcionario de Toluca

Por su parte, el Secretario de Ayuntamiento de Toluca, Justo Núñez, negó lo sucedido con la periodista María Fernanda Fabela; sin embargo, ella asegura que jamás mencionó su nombre en su video. Al parecer el nombre del funcionario fue filtrado.

La periodista aseguró que al ver el comunicado en el que se negaba lo sucedido, le afectó bastante, incluso personas cercanas a ella le decían que parecía “muerta en vida”. Espera que se haga justicia en su caso, además invita a las víctimas de abuso sexual o violencia a no quedarse calladas y levantar la voz.