Seis meses después, la SCJN corrige su propia sentencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a colocarse en el centro de la discusión pública tras la publicación de una certificación que modifica el sentido de un voto emitido en una sentencia aprobada desde diciembre de 2025 y publicada oficialmente en febrero de 2026.

La aclaración, difundida este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que el entonces presidente de la Corte, Hugo Aguilar, votó a favor en una parte del asunto analizado, cuando en la versión original del documento se establecía que había votado en contra.

¿Por qué la corrección de una sentencia de la SCJN generó polémica?

Aunque la Corte afirmó que la modificación no altera el resultado final de la resolución ni fue producto de una conducta dolosa, el ajuste encendió las críticas entre especialistas y juristas.

Las observaciones se centran en que la corrección ocurrió varios meses después de que la sentencia fuera firmada, validada y publicada oficialmente, lo que ha generado dudas sobre los mecanismos de revisión y control interno del máximo tribunal del país.

La controversia se suma a otros episodios recientes protagonizados por integrantes de la SCJN, alimentando el debate sobre la calidad técnica de algunas resoluciones y el desempeño institucional del órgano encargado de interpretar la Constitución.