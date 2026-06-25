“Están usando drones": la advertencia de Estados Unidos a cárteles mexicanos

El tiempo corre y el gobierno mexicano sigue protegiendo a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y su banda de narcopolíticos, reclamada por el gobierno de Estados Unidos, país que advirtió que seguirá trabajando para acabar con los cárteles mexicanos.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de ese país, dijo que los cárteles controlan todos y cada uno de los centímetros del territorio mexicano que colinda con Estados Unidos. Que hay jefes de plaza de nueve cárteles con la mira puesta en su país.

“Los cárteles siempre están cambiando y son una amenaza. No hay una sola pulgada de la frontera norte de México que no sea parte de una plaza. Plazas son cárteles. Nueve cárteles la controlan y tienen centros de plaza. Les dicen plazas porque tienen jefes de plaza que siempre están buscando vulnerabilidades para empujar tráfico de personas y drogas a través de nuestra frontera, y son muy eficientes. Están usando drones y acabamos de descubrir el primer narcotúnel en años”, expresó.

DEA señala que EU va por cárteles de México

Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), dijo que Estados Unidos no ha quitado el dedo del renglón y va por los cárteles y sus facilitadores.

“Los cárteles mexicanos, Sinaloa y CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Han destrozado familias, han devastado comunidades y han desafiado a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, dijo el funcionario estadunidense.

Respaldan decisión de ir por cárteles mexicanos

La Embajada de Estados Unidos respaldó a Terry Cole subiendo su declaración a las redes sociales y ampliando su alcance.

“Estamos cazando a los terroristas extranjeros responsables. Esto incluye a cada uno de los facilitadores, distribuidores y a cada individuo que obtenga ganancias de este veneno”, expresó con Terry Cole.