Con ramen, cerveza y baile: El “Barrio Coreano” de la CDMX se prepara para el partido entre México vs. Corea del Sur

“Hermano, coreano, ya eres mexicano”. Los aficionados de Corea del Sur viven al máximo la pasión por el Mundial 2026 en México, cobijados por la hospitalidad de los mexicanos que los hacen sentir como en casa previo al gran partido entre ambas naciones.

Este jueves 18 de junio 2026, la Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur, en el estadio de Guadalajara, pero ¿cómo se preparan en la CDMX para disfrutar del partido?

“Coreano, hermano, ya eres mexicano (...) Coreano, hermano, ya eres mexicano”, se escucha gritar a los aficionados en un video en redes sociales.

Ramen, snacks y pasión: Así se vive el Mundial 2026 en el “Barrio Coreano” de la CDMX

En la Ciudad de México, el famoso “Barrio Coreano”, ya se prepara para vivir la fiesta mundialista a lo grande, pues los restaurantes, cafeterías y otros establecimientos, se llenan de turistas extranjeros y miles de capitalinos. Así se preparan para el partido de México vs. Corea del Sur.

El “Barrio Coreano”, que abarca una buena parte de la zona rosa, cuenta con diferentes opciones para degustar diferentes tipos de snacks o comida coreana, que va desde el famoso ramen hasta platillos más tradicionales.

“Tenemos botanas, refrescos, también tenemos, para los mayores de edad, alcohol, cerveza, para que puedan vivir este partido completamente sintiéndose en Corea del Sur”, compartió Michelle, encargada de un supermercado coreano en la CDMX.

Por lo general, el emblemático “Barrio Coreano”, no solo es visitado por la comunidad surcoreana, pues muchos mexicanos, amantes de la cultura y la música de este país, también se hacen presentes en los establecimientos.

¿Corazón dividido? El difícil pronóstico de la afición que ama a ambas naciones

Y aunque para los que aman las dos naciones, el resultado del partido podría ser difícil de pronosticar, los aficionados se preparan para vivir al máximo este gran evento deportivo.

“Obviamente apoyamos a los dos países, queremos que gane obviamente México”, dijo Michelle, encargada del supermercado coreano.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de México vs. Corea del Sur?

El partido entre México vs. Corea del Sur, se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio 2026, en el Estadio Guadalajara, alrededor de las 19:00 horas, lo que ha emocionado a millones de fanáticos.

¡No te lo pierdas! Este emblemático partido podrías verlo por los canales oficiales de TV Azteca.