Promesas rotas: Cero corrupción y cero impunidad en el huachicol fiscal se quedan en el discurso

El Gobierno Federal prometió combatir el huachicol fiscal con cero corrupción y cero impunidad, sin embargo, las detenciones han sido mínimas frente a una enorme red que habría operado durante años, provocando pérdidas millonarias al erario.

¿Se acuerda usted de esta declaración? El pasado 30 de septiembre de 2025, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmaba contundentemente: "…sobre el Huachicol Fiscal, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, tenemos muy claras las premisas de cero corrupción y cero impunidad y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata…".

¿Pero qué cree?... Han pasado 8 meses de esta promesa y advierten, muchos presuntos involucrados siguen sin ser investigados. Iván Alamillo, investigador de MCCI, señala al respecto: “Esta es una red que requería de la venia y de la logística de muchísimas personas en muchísimas partes del proceso y definitivamente yo creo que hay rutas de investigación que el gobierno no ha querido seguir y no ha querido abrir”.

Las omisiones en los mandos de las aduanas

Una de esas rutas no exploradas es el caso de André Foullon. En junio de 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba su llegada al cargo: ”...va a ser el director de aduana, el General de División retirado André Foullon y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas, portuarias y fronterizas, para que no haya contrabando ilegal y que no haya evasión fiscal...”.

Sin embargo, el investigador Iván Alamillo advierte sobre los tiempos en que se consolidó el delito: "Él estuvo al frente de aduanas del 2023 a inicios del 2025, justamente en la época en donde estaban llegando estos buques cargados de huachicol”.

La caída de los Jensen y el temblor político que sacude al huachicol fiscal en México

Cabe destacar que también fueron directores de aduanas el morenista Horacio Duarte, actual secretario de Gobierno en el Estado de México, y el también morenista Rafael Marín Mollinedo, primo de “Nico”, quien fuera chofer de López Obrador. “Entonces, a estos dos exdirectores de la ANAM hasta la fecha no se les ha investigado, no sabemos cuál fue su papel en todo este rol, si hubo algún tipo de colusión u omisión de parte de ellos, y es algo que tenemos que prestar mucha atención también”, apunta Alamillo.

FGR sin sentencias: El boquete de 600 mil millones de pesos

Si no se investiga a todos los involucrados, tampoco se llegará al destino final de los recursos estafados, los cuales representan un golpe brutal a las finanzas del país por más de 600 mil millones de pesos.

Ante este boquete de más de 600 mil millones de pesos, el panorama de justicia luce lejano: “Pues no podríamos hablar de justicia y en los últimos años la FGR nos ha demostrado que no hay ni una sola sentencia firme en ningún caso de corrupción relevante en el país, llámese Estafa Maestra, llámese Odebrecht, llámese Huachicol Fiscal, llámese SEGALMEX, entonces, pues, ¿qué podemos esperar de la FGR, no?”, concluye el investigador de MCCI. Promesas de cero corrupción y cero impunidad que, al final, se las lleva el viento.