Ejército se desmarca del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

El gobierno dice que no hay pruebas suficientes contra la banda de Sinaloa, pero el exsecretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó en Estados Unidos, no ha terminado de leer el expediente que hay en su contra.

Quizá está buscando cómo colaborar para engrosar el archivo y así ver si le bajan la sentencia. Aquí en México ya no lo quieren. El Ejército se deslindó de él. Dijeron que era un general en retiro.

“La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas por temas relacionados con el pago de sus haberes y de servicio médico”, expresó el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa.

Niegan que Ejército colocó a Gerardo Mérida en el cargo

Sobre la versión de que el Ejército puso al general Mérida como secretario de Seguridad Pública, dijeron que es falsa; que solo les pidieron su opinión y que la responsabilidad total es de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia o quizá de Andrés Manuel López Obrador.

“Los gobiernos de los estados son autónomos. Ellos, en un momento dado, pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿En qué sentido es el apoyo? Que se recomiende. O sea, que se dé la opinión de cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera. Se da la opinión. Así es como sucedió”, añadió el general Ricardo Trevilla.

¿De qué está acusado el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa?

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, forma parte de la lista de funcionarios y exfuncionarios acusados por Estados Unidos de tener preusntos nexos con el crimen organizado, junto con Rocha Moya.

Él gobernador morenista con licencia resuntamente recibió ayuda de Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán del Cártel de Sinaloa

Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de seguridad pública en el gobierno de Rocha desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024, fue arrestado en Arizona y compareció ante un tribunal federal de Manhattan, según consta en los registros judiciales.

Rubén Rocha Moya: de la política a supuestos nexos con el crimen organizado

Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

El exjefe de la policía sinaloense es acusado de tráfico de drogas y uso ilegal de armamento, delitos por los que podría alcanzar una sentencia mínima de 40 años en Estados Unidos.

Fue detenido a pesar de que había promovido un amparo para respaldarse jurídicamente y evitar una posible detención o extradición a ese país.

Exsecretario de Hacienda de Sinaloa también está en manos de EU

El exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se entregó a las autoridades estadounidenses, según una persona familiarizada con el asunto.

Ambos exfuncionarios fueron acusados en una acusación formal que se hizo pública en un tribunal el 29 de abril de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Con información de Reuters