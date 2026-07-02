La conexión entre Rocha Moya y el CJNG: transferencias de su gobierno iban a una empresa de lavado de dinero

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó tres transferencias del Gobierno de Sinaloa, durante la administración de Rubén Rocha Moya, a una empresa que posteriormente fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la investigación, en abril de 2024 se realizaron al menos tres transferencias a Ahavat Logistics, empresa de petrolíferos que EU vincula con una presunta red de lavado de dinero relacionada con el contrabando de combustible.

“A través de este mecanismo del huachicol fiscal se financiaron campañas políticas en México y se pagaron a políticos para que trabajaran al servicio del Cártel Jalisco” informó Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción.

Propietario de Ahavat Logistics relacionado con una red de huachicol fiscal

Además de las transferencias detectadas, la investigación de MCCI señala que José Refugio Ruiz Villagómez, propietario de Ahavat Logistics, fue identificado por el Departamento del Tesoro como presunto operador de otra empresa relacionada con el robo de combustible y vinculada a una red de huachicol fiscal.

De acuerdo con el reportaje, Ruiz Villagómez también estaría detrás de Jomadi Logistics & Cargo, empresa que, según las autoridades estadounidenses, firmó en 2020 un contrato con el gobierno de Venezuela para intercambiar hasta cinco millones de barriles de petróleo crudo por gasolina.

La operación se realizaría a través de puertos en Turquía y derivó en una investigación del FBI por presunto tráfico de combustibles.

El periodista Raúl Olmos explicó que las autoridades estadounidenses consideran que Jomadi forma parte de la estructura financiera utilizada por una red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el contrabando de hidrocarburos.