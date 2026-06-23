Jorge Antonio Cano Félix: la historia detrás del piloto y exfuncionario ligado al narcopolítico Rocha Moya

Mientras persiste la incertidumbre sobre el paradero de Rubén Rocha Moya, cuyo arresto con fines de extradición fue solicitado por Estados Unidos hace 55 días, el nombre de su yerno, Jorge Antonio Cano Félix, volvió a cobrar relevancia. El piloto profesional aseguró recientemente su participación en el Rally Dakar 2027 tras ganar el Sonora Rally, pero también enfrenta nuevos cuestionamientos por su trayectoria en el servicio público.

Mexicanos Contra la Corrupción documentó que Cano Félix, exfuncionario del ISSSTE y de Pemex, declaró ser piloto de carreras mientras ocupaba cargos de alto nivel. Además, la organización lo vincula con una empresa que presuntamente importó combustible para competencias bajo una clasificación distinta a la correspondiente. Aunque no existe una resolución judicial sobre estos señalamientos, el caso vuelve a colocar a Jorge Antonio Cano Félix en el centro del debate público.