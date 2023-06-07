China realiza enorme agujero de más de 11 mil metros de profundidad, busca gas y petróleo

Un enorme agujero que superará los 11 mil metros de profundidad es perforado por China y se espera esté listo en tan solo 457 días.

Un descomunal trabajo que actualmente realizan en el desierto de Taklamakán, el más grande de China y que se encuentra ubicado en la cuenca del Tarim.

Según el proyecto, durante los más de 400 días que durarán las obras y trabajos, se estima que los trabajadores y operadores en estas funciones van a movilizar más de 2 mil toneladas de equipos y maquinarias que serán utilizadas para lograr atravesar las capas de la Tierra, algunas de ellas que estarían desde el período cretácico.

China perfora agujero de 10.000 metros para investigación científica



Científicos chinos perforan más de 10.000 metros de profundidad en Xinjiang para explorar la estructura interna de la Tierra. pic.twitter.com/vN7u1wb3hn — RT en Español (@ActualidadRT) June 4, 2023

China protagoniza un viaje al centro de la Tierra con enorme agujero

Conforme a la agencia de noticias estatal Xinhua, estos trabajos maravilla de la ingeniería, generan una gran expectación dentro del “Gigante Asiático”. Primero por los desafíos técnicos que este tipo de trabajos requieren para lograr este agujero de 11 mil metros de profundidad.

Cabe señalar que la estabilidad del agujero supone un reto, ya que una de las particularidades de la zona es su dificultad para ser explorada debido a lo hostil de su entorno terrestre, además de a las complejas condiciones del desierto.

Se espera que la perforación de este profundo y enorme agujero, traiga como resultado nueva información geológica, además de recursos naturales presentes en la zona. También se estima que podría traer más avances científicos de cara a la comprensión de fenómenos de la historia de la Tierra.

Medios señalan que la corporación petroquímica estatal Sinopec, misma que lidera el proyecto de este gran agujero, declaró que su objetivo es “ampliar los límites de la profundidad" en la exploración geológica de la Tierra.

Lyu Xiaogang, representante de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), señala que la perforación del enorme agujero de 11 mil metros de profundidad tiene dos propósitos:

1.- La investigación científica

2.- Encontrar gas y petróleo.

¿Cuáles son las capas de la Tierra?

Corteza

Manto

Núcleo

Litósfera

Astenósfera

Mesósfera

Núcleo exterior

Núcleo interior.