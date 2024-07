100 años de la icónica ensalada César; ¿Sabías que fue creada en Tijuana?

Hace unos días tuve la oportunidad de conocer y platicar brevemente con Javier Plascencia. El afamado Chef mexicano estuvo en uno de los restaurantes de su familia en Los Ángeles, California, para platicar del gran aniversario de una de las ensaladas más famosas del mundo: La ensalada César.

Para los amantes de la cocina no hay receta simple y fue parte de la pregunta que le hice a Javier, quien me sorprendió por su sencillez pero también por la forma en la que se expresó cuando le pregunté sobre cómo le ha cambiado la vida al recibir su estrella Michelin: “Es algo bonito y me da orgullo ver al equipo de jóvenes desde cocineros, lava trastes, todos felices, esto significa mucho para todos, es algo que no veíamos venir. Es más presión porque hay más expectativa”.

La expectativa es algo que siempre lo acompaña, porque disfruta desde preparar algo para satisfacer el paladar más exigente hasta aquel, que solo tiene hambre: “Lo que hacemos, lo hacemos porque nos gusta ver la sonrisa de alguien después de probar unos platillos, me gusta preparar desde algo muy complicado y moderno hasta cocinar algo para mis hijos, y hoy hasta papilla para mi nieta”, señala el Chef Plascencia.

En su historia hay un platillo que ha estado presente desde siempre y se trata de la ensalada César; presente en todo el mundo y sobre todo en el restaurante que lleva su nombre y que es un orgullo para su familia, por ello es tan importante resaltar que se inventó en México, aunque hay quien la considera fronteriza.

#SabíasQue la ensalada César, popular en todo el mundo, fue creada originalmente en Tijuana en 1924. Una preparación relativamente sencilla, pero llena de sabor que también es parte de la #CocinaDeMéxico, un imperdible en este destino de la frontera norte. 🥬🧀🍞#BajaCalifornia pic.twitter.com/MjjvRkHnj1 — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 10, 2020

Conoce la historia de la ensalada César

Conocida mundialmente, la ensalada César lleva el nombre de su creador César Cardini, quien la sirvió por primera ocasión el 4 de julio de 1924, en su restaurante del mismo nombre y ubicado en Tijuana, Baja California.

Cuenta la historia o mito que César Cardini, de origen Italiano, quien ante la prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos se había mudado de San Francisco a Tijuana en los años 20’s, abrió un exitoso restaurante e inventó la receta un día en el que llegaron varios turistas a comer.

Todo se dio conforme a los ingredientes que tenía a la mano, y preparó la emblemática ensalada César. “La César es única, les gusta a todos, es la receta perfecta”, señala muy orgulloso el Chef Plascencia; “la encuentras en cualquier parte del mundo, con variaciones pero no creo que exista receta más perfecta”.

La mejor ensalada cesar que me comido está en La casona de San Félix 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/z0Njyrpq0F — cath lazo (@glazito) June 12, 2024

Receta original de la ensalada César



La vinagreta, que en muchos lugares se prepara frente a los comensales, lleva una base de aceite de oliva, ajo, limón, vinagre de manzana, mostaza, salsa inglesa, anchoas y huevo. La lechuga romana es cortada en forma de barca y se sirve con pan tostado o frito con mantequilla, y el toque final el queso parmesano.

Hoy en día hay variaciones, incluso que llevan pollo y otros ingredientes, pero la distinción es la salsa: “La encuentras en restaurantes, hoteles hasta en menú de room service y por supuesto hay versiones más modernas”, comenta Plascencia.

“Me parece que quizá son pocas personas a quienes no les guste la ensalada César”, señala una comensal en un restaurante en Los Ángeles; “A mí me encanta que en México hay restaurantes que te la preparan en tu mesa o simplemente puedes hacerla en casa”, comenta otra comensal.

Cien años de historia de la ensalada César

Reconocido con una estrella Michelin, Javier Plascencia creció viendo a su familia cocinar: “Siempre he cocinado con el alma y cariño, así me enseñó mi mamá y mi familia”, compartió el Chef mexicano, dueño de varios restaurantes, entre ellos el César’s, en la ciudad de Tijuana, donde todos los días se rinde homenaje al creador de la famosa ensalada.

Plasencia reconoce que, celebrar 100 años de un platillo es un hecho que solo podrá vivir una vez en la vida, de ahí que espera, que este primer centenario fortalezca las raíces, historia y tradición de un platillo internacional: “Es un orgullo, así que para conmemorar la ocasión vamos a tener un festival donde se develará una estatuilla de Cesar Cardini en la avenida Revolución, vamos a sacar un libro donde se cuenta la verdadera historia y un vino conmemorativo para la ocasión”, concluyó el Chef Javier Plascencia.