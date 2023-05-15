Más de 15 millones podrán votar este 04 de junio, entregan listas nominales

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, a Organismos Públicos Locales Electorales de Coahuila y Estado de México (Edomex), contienen los nombres de 15 millones 31 mil 650 ciudadanas y ciudadanos que podrán ejercer su derecho al voto el próximo 4 de junio.

Las Listas Nominales de Electores para el Proceso Electoral Local de Edomex contienen los datos de 12 millones 676 mil 625 electoras y electores, mientras que en Coahuila se componen por dos millones 355 mil 25 ciudadanos. Para un total de 15 millones 31 mil 650 personas.

¿Cuántos paquetes de cuadernillos con las listas nominales se entregaron?

Para la elección en Edomex, el INE entregó nueve paquetes con 20 mil 384 cuadernillos (para cada una de las casillas de votación a instalarse el próximo 4 de junio). Se trata de 183 mil 456 cuadernillos, divididos de la manera siguiente: seis tantos corresponden a los partidos políticos con registro nacional que los requirieron; uno para un partido político con registro local; otro para la casilla el día de la votación y uno más de resguardo en el Instituto Electoral del Estado de México.

En el caso específico de Coahuila, el INE entregó ocho paquetes con cuatro mil 36 cuadernillos, sumando un total de 32 mil 288 cuadernillos de la Lista Nominal, de los que cinco tantos corresponden a los partidos políticos con registro nacional que lo solicitaron; uno más para un partido político local, otro para la Mesa Directiva de Casilla, y uno más que queda en resguardo del OPL de Coahuila.

🗳 Esta es la lista definitiva de personas que podrán votar en las #Elecciones2023MX en #Coahuila y el #Edomex el próximo 4 de junio. https://t.co/9RlblLPX9c pic.twitter.com/5VX8ArGadO — @INEMexico (@INEMexico) May 15, 2023

INE entrega sobres para el voto en Prisión Preventiva en Edomex

El INE entregó a las Juntas Distritales en Edomex los sobres para el ejercicio del voto anticipado de las Personas en Prisión Preventiva (que no han recibido sentencia) y de las personas con alguna discapacidad.

Se entregaron los sobres para las Personas en Prisión Preventiva de los centros penitenciarios de Ecatepec, Neza Bordo, Chalco, Neza Sur, Neza Norte, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Centro de Internamiento para Adolescentes, Tlalnepantla, Cuautitlán, Lerma, Valle de Bravo, Sultepec, Texcoco, Otumba Tepachico, Tenancingo Sur, Tenango del Valle, Zumpango y Santiaguito.

Mientras que los sobres del voto anticipado para las personas con alguna discapacidad, se entregaron ya a los distritos electorales de Jilotepec, Tultepec, Atlacomulco, Nicolás Romero, Teotihuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Ecatepec, Atizapán, Huixquilucan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Lerma, Toluca, Metepec, Zumpango, Chalco, Tenancingo, Tejupilco, Cuautitlán, Texcoco, Los Reyes, Zinacantepec y Ojo de Agua.

