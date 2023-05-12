Elecciones Edomex 2023: ¿Qué hicieron las candidatas este viernes 12 de mayo?

Alejandra del Moral y Delfina Gómez, candidatas a la gubernatura del Estado de México (Edomex) en las elecciones 2023, se encuentran en su campaña política. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué actividades realizaron este viernes 12 de mayo de 2023.

Alejandra del Moral visita Cuautitlán Izcalli

Como es costumbre, la candidata Alejandra del Moral compartió su agenda para este viernes 12 de mayo de 2023, donde en punto de las 9:00 horas visitó Cuautitlán Izcalli, municipio donde es originaria, en el marco del festejo de las madres, posteriormente a las 11:00 horas tuvo un encuentro con adultos mayores y dos horas después se movió a Naucalpan de Juárez para tener una reunión con el colectivo "Sociedad Valiente". Finalmente, a las 16:30 horas visitó Huixquilucan para ejecutar la firma del pacto con las Organizaciones de la Sociedad Civil del Edomex.

"Hoy me reuní con las mamás de mi tierra en Cuautitlán Izcalli para seguir celebrando y presentarles el salario rosa", dijo Alejandra del Moral en un post.

Hoy me reuní con las mamás de mi tierra #CuautitlánIzcalli para seguir celebrando y presentarles el #SalarioFamiliar, vamos a hacer más grande el Salario Rosa para darles la oportunidad de alcanzar sus sueños. ¡Juntas somos imparables! #AleGobernadora #UnirEsResolver #VotALE pic.twitter.com/EYE40jBOXG — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 12, 2023

Delfina Gómez visita Ixtapaluca

Por otro lado, la candidata por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez, visitó los municipios de Ixtapaluca, Jiquilpico, Temoaya y Otzolotepec. A través de sus redes sociales compartió videos acerca de algunas de sus propuestas, como es el caso de "Mujeres con Bienestar" el cual será un programa para que todas las mexiquenses, incluyendo a aquellas que se encargan de cuidar a sus familias, tengan acceso a más y mejores apoyos.

En el caso de Ixtlahuaca señaló que los pueblos y comunidades indígenas merecen ser respetados y recordó que en su gobierno estarán yendo a las comunidades.

Los pueblos y comunidades indígenas merecen ser respetados. Por eso, en #Ixtlahuaca dijimos que en nuestro gobierno estaremos yendo a las comunidades, porque ya basta que las y los indígenas tengan que acudir en búsqueda de un gobierno que les ayude y que muchas veces ni se les… pic.twitter.com/xSl97Og4Mv — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 12, 2023

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex) y Coahuila serán el próximo domingo 4 de junio.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

Delfina Gómez es la candidata por la coalición "Juntos Hacemos Historia", conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Alejandra del Moral es la candidata por la coalición "Va por el Estado de México", conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).