Termina el vía crucis; entregan restos de Itzel y Carlos en Zapopan

Ha concluido la espera para la familia Valladolid Hernández después de haber confirmado la identidad de los restos humanos que corresponden a los hermanos Itzel y Carlos, víctimas de desaparición forzada y homicidio en Zapopan, Jalisco.

Sus abrazos, risas, largas pláticas, la alegría que llenaba sus corazones y tenerlos cerca es lo que dijo más extrañará la señora Elizabeth, madre de Itzel y Carlos David Valladolid Hernández, los hermanos que trabajaban en un centro de operaciones telefónicas en Zapopan y cuyos restos fueron localizados al fondo de un barranco de ese municipio.



Una tragedia los separó, y este miércoles se reencontraron. Sus cuerpos por fin fueron entregados a los deudos después de 22 días de espera, lapso en el que peritos forenses llevaron a cabo diversas pruebas genéticas para corroborar su identidad.

“Me siento tranquila porque los tengo conmigo, porque sé que ellos están en un lugar mejor descansando después de tanto dolor y tanto sufrimiento; y por el otro lado triste por su ausencia. Los voy a recordar como ellos siempre fueron: chicos muy felices, llenos de vida, con muchos amigos; buenos hijos, buenos hermanos"; expresó con un evidente dolor Elizabeth Hernández, la mamá de Itzel y de Carlos.

Los hermanos Itzel y Carlos trabajaban juntos en Zapopan

Uno a uno, familiares, amigos y seres queridos de los hermanos Itzel y Carlos llegaron a la funeraria y lo hicieron vestidos de blanco; portaban arreglos florales con una tristeza visible en sus rostros. Asimismo, familiares de los otros jóvenes que también fueron buscados durante días y que tuvieron el mismo desenlace fueron solidarios con el dolor.

La señora Elizabeth dice no tener rencor contra las personas que le hicieron daño a sus hijos: “No tengo absolutamente nada que sentir respecto a ellos, ni bueno ni malo, porque he trabajado mucho en el resentimiento y en el perdón; lo único que sí te puedo decir, y si ellos me están viendo, que esto que pasó yo no se los deseo, ni al peor enemigo que yo hubiera imaginado tener, que no lo tengo, ni siquiera para sus familias, ni siquiera para nadie”.

Los hermanos Itzel y Carlos fueron reportados como desaparecidos el 23 de mayo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco; no obstante, el último día que supieron de ellos fue el lunes 22 de mayo por la tarde. El día 31, agentes de la institución localizaron decenas de bolsas plásticas con restos humanos en la barranca de la colonia Mirador Escondido, en Zapopan.

Una semana después, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirmó la identidad de las víctimas. Ese día, el 6 de junio, concluyó la incertidumbre para amigos y familiares de los ocho jóvenes privados de su libertad en Zapopan.

¿Quiénes son las víctimas de Zapopan, Jalisco?

El 1° de junio, autoridades confirmaron la octava desaparición. Se trató de Juan Antonio Estrada de 34 años, quien fue visto por última vez el 22 de mayo cuando se dirigía a trabajar a Zapopan.

Él se sumó a los hermanos Itzel Abigail y Carlos David, así como a Carlos Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Mayra Karina y Jorge Miguel, quienes trabajaban en el mismo centro de operaciones telefónicas ubicado en Zapopan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco afirmó que fueron víctimas de una privación de la libertad por parte de un comando que actuó con las características del crimen organizado.

Como parte de la búsqueda, autoridades catearon un inmueble en la calle Víctor Hugo, donde localizaron cinchos de plástico, trozos de telas con manchas rojas, marihuana, documentos y pizarrones con nombres de personas extranjeras y anotaciones de membresías.

El dueño de dicho lugar identificado como Francisco Javier “N”, admitió haber rentado la casa en 2022, por lo que sigue la búsqueda del arrendatario para que comparezca ante el Ministerio Público (MP).

Finalmente, la tarde del 6 de junio, y mediante un comunicado del gobierno del estado, la Fiscalía compartió que tras el análisis pericial podían confirmar la identidad de los restos pertenecientes a las ocho personas, información que le fue brindada a la familia de cada uno de ellos.