Por sobrecupo en Semefo de Nuevo León usan camión refrigerante para cadáveres

El Servicio Médico Forense (Semefo) de Nuevo León experimenta una situación atípica que no ocurría desde la pandemia de Covid 19. Durante la ola de calor que azotó a la entidad, el Semeforecibió más de 250 cuerpos, lo que ocasionó un colapso en las instalaciones desde la semana pasada.

Los forenses de la morgue del Hospital Universitario ubicado en la Ciudad de Monterrey ya no se dan abasto para recibir el alto número de cadáveres, ante esto, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León ha recurrido a instalar un camión refrigerante a las afueras del hospital para poder recibir y conservar los cuerpos que ya no caben en el anfiteatro.

Fiscalía de Nuevo León investiga la causa de los fallecimientos registrados

Recientemente, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León señaló que tan solo en dos semanas realizaron 380 autopsias, mismas que determinaron que los fallecidos eran principalmente adultos mayores que habían sufrido infarto agudo al miocardio, sin embargo, autoridades investigan si los demás fallecimientos tienen relación con la ola de calorregistrada en días pasados.

Debido a la saturación de cadáveres en las instalaciones, la entrega de cuerpos se ha retrasado por lo que familiares de las personas fallecidas han esperado durante horas en el exterior para que se le sean entregados los cuerpos de sus difuntos.

Fuerza Informativa Azteca

“Es bastante sufrimiento, estamos aquí, yo tengo tres días aquí y todavía no me entregan el cuerpecito de mi nieta y pues tenemos que estar aquí con pura agüita. Aparte del dolor de perder a un familiar, hay que estar sufriendo por las inclemencias del tiempo"; señaló para Fuerza Informativa Azteca Víctor Castillo, familiar del fallecido.

Ante la desesperación al reclamar los restos de su nieta que no se le ha sido entregada, Víctor Castillo fue escoltado a fuera del hospital por los guardias de seguridad: “Yo de hecho me enoje con uno de ellos ayer porque estaban platicando y no estaban haciendo su labor le mandaron hablar al guardia para que me sacarán"; destacó Víctor Castillo, familiar del fallecido.

De acuerdo al testimonio, el día de ayer llegaba una carroza al hospital con cuerpo sacada 15 a 20 minutos, es decir, cada vez aumenta más el número de cadáveres en el Semefo de Nuevo León.