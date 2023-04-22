(VIDEO) Así entrenan a las ratas rescatitas para ayudar a salvar vidas en terremotos

¡Roedores que salvan vidas! Una organización no gubernamental belga, sin fines de lucro, conocida como APOPO, se dedica a trabajar con ratas para que estos animalitos puedan ayudar a los servicios de emergencia en la búsqueda de sobrevivientes durante los minutos posteriores a un terremoto.

Se trata de profesionales de salud, quienes en colaboración con los roedores de entre 25 y 45 centímetros de largo, así como 1 y 2 kilos de peso, trabajan en un entrenamiento que además de salvar vidas, ayuda a detectar minas terrestres o hasta enfermedades como la tuberculosis, increíble, ¿no? Javier Castillo, Gerente de APOPO, nos cuenta sobre este proyecto.

Según el experto, los roedores trabajan de 1 a 5 años sin parar para poder jubilarse; “Entrenamos a ratas gigantes africanas en nuestro centro ubicado en la ciudad de Morogoro. Este entrenamiento sigue una serie de etapas de formación hasta que las ratas pasen una prueba a ciegas para obtener esta acreditación"; explicó.

Ratas gigantes pueden detectar enfermedades en cuestión de tiempo

La organización, sin fines de lucro, mantiene operaciones a lo largo de 8 países (Zimbabwe, Angola, Sudan del sur, Mozambique, Tantanía, Etiopía, Camboya y Turquía), con resultados exitosos, pues en 25 años de operación, APOPO con apoyo de sus ratas gigante ha logrado:



Detectar 25 mil casos de tuberculosis

Detener 200 mil potenciales casos de esta enfermedad

Destruir 155 mil 584 minas terrestres y explosivos

Recuperado 82 millones 534 mil 179 m² a zonas seguras para la población

De igual forma, se busca que en un futuro no muy lejano las ratas puedan continuar apoyando al rescate en derrumbes o terremotos, debido a la facilidad con la que pueden ingresar a los rincones.

Ratas rescatitas miden entre 25 y 45 centímetros y llegan a vivir hasta 6 años

|Pexels

¿Cómo entrenan las ratas rescatitas para salvar vidas?

De acuerdo con APOPO, el entrenamiento de estos roedores consiste en buscar un objetivo humano en una habitación que simula una víctima en un edificio colapsado. Las ratas tienen una mochila que está equipada con una cámara de video, un micrófono y un transmisor de ubicación para ayudar a comunicarse con los recatitas.

El siguiente paso para APOPO es reducir el tamaño de la mochila y añadirle tecnología a las próximas versiones, ¿la mejor noticia? Ninguna rata ha muerto durante el cumplimiento de su deber y la mayoría viven entre 6 y 8 años.

