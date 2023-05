Carla Morrison revela que pudo terminar con su vida: “Estaba muy deprimida”

Una de las artistas mexicanas más versátiles que tiene México es Carla Morrison, quien no solo figura como cantante y compositora de primer nivel, sino también por su experiencia en la actuación, producción y como activista, por lo que ha generado una extensa base de fanáticos, quienes en 2018 se vieron sorprendidos por su repentino adiós a los escenarios.

En entrevista exclusiva con TV Azteca y Fuerza Informativa Azteca, la originaria de Baja California dio detalles sobre los problemas de depresión que sufrió hace siete años, los cuales estuvieron cerca de provocarle un atentado contra su propia vida, pues de acuerdo con sus palabras, se encontraba abrumada por el trabajo y dejó su vida e intereses personales completamente de lado.

“Estaba muy deprimida, estaba triste, estaba ‘sobre trabajada’, eso es lo que estaba pasando y no tenía vida personal, no tenía amigos, no tenía hobbies, no tenía muchas cosas y la verdad es que si uno permite que la vida laboral lleve totalmente tu vida personal te vas a sentir mal…", señaló Carla Morrison para los micrófonos de TV Azteca.

Carla Morrison pensó en el suicidio: “Mi mente me lo decía”

Respecto a los indicios de suicidio, Morrison dio a entender que se sentía abrumada por la presión en el medio, ya que llegó a sentir que el esfuerzo que realizaba no era suficiente para equipararse con otros artistas, por lo que explicó la necesidad de conseguir un equilibrio y poder salir adelante “de una manera u otra”.

“Sentía que mi mente me decía de repente ‘creo que estaría mejor si no estuvieras viva...’ Sabes, y creo que hay muchas más cantantes que pueden hacerlo mejor que tú, para qué te esfuerzas y es cierto todo lo que la gente dice: eres fea, cantas feo, o sea, todas esas cosas que yo nunca había creído de repente se empezaron a sentir como realidad”, sentenció la dos veces ganadora al Grammy Latino.

¿Qué le pasó a Carla Morrison?

Carla Morrison atravesó problemas de depresión que la orillaron a alejarse de los escenarios y los micrófonos durante un tiempo prolongado, momento en el que tomó la decisión de buscar ayuda profesional y poder salir de su personaje artístico.

“Me fui a terapia, busqué ayuda y me di cuenta de que tenía que hacer un cambio y tenía que hacerlo ya”, aseguró la compositora de 36 años, quien no tenía muy claro la forma en que saldría de este problema. “Sabía que tenía que alejarme del personaje y ser Carla otra vez, no ser Carla Morrison siempre y entonces como que eso me ayudó a mí a poder priorizar mi salud mental y mi salud en general”.