Madre de policía muerto por disparo en práctica de tiro afirma que no fue un accidente

Arturo Isaac Pacheco Macedo, un agente del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (CDMX), falleció tras recibir un disparo durante una práctica de tiro el pasado 4 de noviembre del presente año. En Hechos AM se encontró su madre, Lidia Macedo, quien afirmó que su hijo no falleció por un accidente.

¿Qué ocurrió con Arturo Isaac Pacheco, muerto tras una práctica de tiro?

Su madre relata que Arturo se encontraba haciendo unas prácticas dentro de las instalaciones de su agrupamiento: “Refieren que al hacer las prácticas les mandaron a quitarse los chalecos (...). A la hora de estar explicando supuestamente el instructor levanta el arma y jala del gatillo y lo mata”.

Licia Macedo menciona que el instructor le dio el tiro en la parte del pecho, misma que salió por su espalda y, como la distancia era muy corta, lo mató. “El arma con la que le disparó es de muy grueso calibre y no necesita ser apuntada para poder darle al objetivo, que fue matar a mi hijo”.

¿Accidente o acción premeditada? 🤔



Arturo Isaac Pacheco Macedo, agente de la Policía de Investigación de 30 años, falleció tras un disparo que, según se informan, fue presuntamente realizado por su superior, Rafael "N", durante una práctica de tiro.



Cabe destacar que Arturo fue trasladado al Hospital General de México; sin embargo, su hija y a su hermana le dijeron que Arturo ya había perdido la vida. Por su parte, el agente de la PDI involucrado fue detenido y se encuentra en prisión preventiva oficiosa.

Madre de Arturo Isaac Pacheco afirma que su muerte no fue un accidente

“Estoy destrozada, pido justicia y transparencia para mi hijo. Me lo arrebataron y arrebataron toda mi vida. Ellos hablan de que fue una accidente, pero Rafael “N” le disparó a mi hijo directamente con un arma y no puede ser posible que ellos lo estén manejando como un accidente. Lo único que pido a todo el mundo, que me apoyen para que este hombre no salga”, señaló Lidia Macedo.

Su madre lo recuerda como un hombre sano, además de que intentaba demostrar lo que era la justicia en México. Pide que haya justicia en el caso de su hijo.