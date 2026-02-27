“Me dieron la espalda": El crudo relato de Pedro Buendía, policía que mató a ratero y encara 50 años preso

El caso del oficial Pedro Buendía se ha convertido en el símbolo de lo que muchos llaman “el mundo al revés” en la impartición de justicia en la Ciudad de México (CDMX).

Tras frustrar un asalto el 2 de febrero de 2025 en una tienda de conveniencia en Iztapalapa, Buendía pasó de los aplausos y los ascensos al abandono institucional y a una acusación formal por homicidio calificado que podría costarle 50 años de vida en prisión.

En una entrevista con Alejandro Villalvazo, el exuniformado reveló la lógica que la jueza Noemí Rosas Martínez aplica en su contra: para que su reacción fuera considerada legítima, el delincuente debía lastimarlo primero.

#CDMX I El proceso penal en contra del policía Pedro Buendía, elemento que, el 2 de febrero de 2025, mató a un delincuente que ingresó a robar a una tienda de conveniencia en la Colonia del Valle de Luces, Iztapalapa.



El reporte es de @mendoza_ruben pic.twitter.com/sTVJd663qu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 26, 2026

“Soy un asesino para la ley": Oficial Buendía habla de su caso

Pedro Buendía relata con amargura que el Poder Judicial ha ignorado evidencias clave, incluso el testimonio de los propios familiares del fallecido. Según el oficial, la madre y la hermana del sujeto admitieron ante el tribunal que su pariente era un delincuente con antecedentes por extorsión y robo.

Sobre el razonamiento de la autoridad para mantenerlo bajo proceso, el oficial citó textualmente las acusaciones en su contra:

“En primera, para que yo reaccionara bien, él me tenía que lastimar, hacerme algo. En la segunda, que me pasé de balas, así que prácticamente que soy un asesino, ¿no?”.

Esta postura ha generado indignación, pues implica que un elemento de seguridad debe esperar a ser herido para poder defenderse de un delincuente que ingresó de forma violenta rompiendo los cristales de un comercio.

Policía de CDMX abandonó a Buendía: “Te dejan solo”

Más allá del proceso legal, Pedro Buendía enfrenta la decepción de una institución que primero lo premió y luego lo dio de baja. El oficial asegura que, tras las fotos y las medallas iniciales, sus superiores lo dejaron a su suerte ante el Ministerio Público, lo que terminó por quebrar su vocación policial.

Al ser cuestionado sobre si volvería a portar el uniforme, Buendía fue contundente:

“No, la verdad no. Antes sí me gustaba mucho, pero la verdad sí, como uno lo vive y viendo los jefes, la verdad sí no. Una disculpa, pero te dejan solo... siempre dicen que están contigo, te apoyan, pero no, ya no, ya se olvidan de ti la verdad”.

Policía Buendía: Fiscalía CDMX busca 50 años de cárcel por abatir ladrón en Iztapalapa |Azteca Noticias

Fecha clave para Pedro Buendía: 26 de marzo

Actualmente, Pedro vive bajo la sombra del miedo, intentando sacar adelante a su familia en un entorno donde se siente perseguido por haber cumplido con su deber. La audiencia para intentar retirar la acusación de homicidio calificado se reprogramó para el próximo 26 de marzo de 2026 debido a errores administrativos del Poder Judicial.

Ese día será crucial para determinar si el mensaje de la justicia mexicana será de respaldo a sus fuerzas de seguridad o de impunidad para quienes delinquen.

