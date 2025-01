Secuestro virtual en México: Víctima narra brutales amenazas a ella y su familia

El secuestro virtual es una modalidad de extorsión que opera a través del miedo, utilizando llamadas telefónicas para manipular a las víctimas. Sandra Aguirre y su familia fueron blanco de esta aterradora experiencia en México y ahora comparten su experiencia a través de una entrevista con el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Cómo es el engaño telefónico?

Sandra, originaria de Jalisco, recibió una llamada en la que le aseguraron que la estaban vigilando y que tenían secuestrado a su esposo. Le ordenaron seguir instrucciones al pie de la letra, pues de lo contrario, amenazaban con asesinarlo.

“Todo consistió en que recibí una llamada telefónica donde me dijeron que me estaban vigilando, que estaban afuera de mi casa. Yo estaba en casa con mis hijos, mi esposo en el trabajo y me dijeron que tenía que hacer absolutamente todo lo que les decía, porque ellos tenían a mi esposo, y si no lo hacía, pues lo iban a matar”, relató Sandra Aguirre en entrevista.

Aislamiento y Manipulación

Bajo esta presión psicológica, los delincuentes lograron aislar a Sandra junto con sus hijos en un hotel, donde permanecieron 18 horas. Durante ese tiempo, la obligaron a mantener comunicación constante con los secuestradores y aparentar tranquilidad frente a sus hijos.

“Estuvimos en un cuarto de hotel por 18 horas, donde todo el tiempo tenía que estar con el teléfono y aparentar tranquilidad con mis hijos para que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Me comunicaron en varias ocasiones con mi esposo a través de llamadas manipuladas, haciéndole creer que nos tenían a nosotros y a mí que lo tenían a él. Todo era falso”, agregó Sandra.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que se trató de un secuestro virtual

Rescate y advertencias de las autoridades

Gracias a la denuncia de sus familiares y a la rápida acción de las autoridades, lograron ubicar a Sandra y a sus hijos en el hotel donde estaban retenidos con engaños. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que se trató de un secuestro virtual y reiteró la importancia de la prevención.

Las autoridades han alertado a la población sobre este tipo de delitos y han recomendado que, en caso de recibir una llamada de extorsión, se cuelgue de inmediato y se denuncie el número ante las autoridades para frenar esta práctica delictiva.

Este caso es un recordatorio de la importancia de estar informados y preparados para evitar caer en las redes de los secuestradores virtuales, quienes juegan con el miedo y la manipulación psicológica para obtener dinero sin necesidad de un secuestro físico.