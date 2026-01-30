Víctimas del Tren Interoceánico denuncian bloqueo de la FGR: “Nos quieren callar”

Han pasado 30 días desde que el Tren Interoceánico se descarriló en el tramo Nizanda-Chivela , cobrando la vida de 14 personas. Para el gobierno, parece ser un capítulo que urge cerrar; para las víctimas, es el inicio de una batalla contra la opacidad.

Juan Manuel Iglesias, sobreviviente de la tragedia ocurrida el 28 de diciembre de 2025, lanzó una dura acusación en entrevista exclusiva para Hechos AM : las autoridades quieren arreglar todo con dinero para enterrar la verdad.

“A un mes, pareciera ser que quieren liquidar el tema y callar la boca de aquellos que exigimos transparencia... el asunto se va enfriando y hay abandono”, sentenció.

Enterarse por la “Mañanera” del accidente del Tren Interoceánico

La indignación de la familia Iglesias Temích radica en el bloqueo informativo. A pesar de haber presentado una denuncia penal formal el 5 de enero, sus abogados no han tenido acceso a la carpeta de investigación.

Lo irónico y doloroso es que las víctimas se enteran de los peritajes o detenidos no por la Fiscalía General de la República (FGR), sino por la televisión.

“Me he enterado por las ‘mañaneras’ de la declaración de la presidenta... Yo me enteré de la póliza del seguro por un reportero, pero el gobierno está hermético”, denunció Juan Manuel.

“No es dinero, es que no vuelva a pasar”

La familia regresaba de un viaje misionero cuando su vida cambió. Pasaron el Año Nuevo en un hospital rogando por la vida de su hijo. Por eso, Juan Manuel es tajante: su lucha no es política ni económica.

Al saber que el tren operaba sin condiciones óptimas (sin velocímetro, radio o cámaras), su exigencia es clara: garantías de no repetición.

“Esto no es cuestión de dinero... esto se pudo haber evitado. Lo exigimos legalmente conforme al derecho que tenemos como ciudadanos”, concluyó.

Mientras la FGR mantiene el expediente bajo llave para los afectados, la duda persiste: ¿Qué hay en esos documentos que no quieren que las víctimas vean?

