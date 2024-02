Denuncian envenenamiento masivo de perros y gatos en Shanká, Chiapas

Alrededor de 35 perros y gatos han sido envenenados en la colonia Shanká, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de acuerdo con los vecinos, desde el 20 de diciembre a la fecha han ocurrido estas muertes.

Fue el viernes pasado cuando detectaron el caso más reciente en donde dos perros murieron y a uno le salvaron la vida.

Las autoridades de Salud municipal señalan que han realizado visitas de concientización sobre el maltrato animal en Chiapas que no es un delito, por lo que no se ha investigado el caso.

¿Qué está pasando con los perros y gatos en Shanká, Tuxtla Gutiérrez?

Para Elizabeth Valencia, habitante de la colonia Shanká es necesario el apoyo de más vecinos: “No sé a quién le puedan hablar algunas patrullas, que puedan verificar miren están envenenando perritos aquí en la colonia Shanká".

Y es que las imágenes son dramáticas, duelen e indignan a los habitantes de la colonia Lindavista Shanká en Tuxtla Gutiérrez.

“El primer caso que encontramos fue el 20 de diciembre, precisamente en la esquina de esta cuadra fue una perrita y de ahí a la fecha más de 35 animalitos, perritos y gatitos”, recordó la vecina.

Alberto, otro vecino indicó que “fue justo aquí en estas bancas en la entrada de esta vivienda, en donde se dio el caso más reciente el pasado viernes en donde tres perritos habrían sido envenenados, por fortuna a uno lograron salvarle la vida”

Karla Mijangos, otra ciudadana preocupada por la situación recordó: “Ahí la amarramos y le empezamos a dar agua con carbón activado en lo que llamamos a un veterinario y pues ya llegó ella a darle un medicamento, pues como fue al momento la perrita se salvó".

Aseguran que la mayoría de los animales están al cuidado de la comunidad, desde hace años, incluso tenían nombres.

“Todos los que nos han asesinado ahí eran perritos comunitarios, esterilizados, vacunados ya con pastillas para las garrapatas”, recordó Elizabeth Valencia.

Hallaron una bolsa que habría contenido alimento envenenado que uno de los animales fallecidos consumió y lo que ahora preocupa es que los mismos humanos podrían contaminarse al encontrarlos en cualquier banqueta.

Claudia Cisneros, activista defensora de animales recordó que en la vía pública el delito de poner veneno en la vía pública se paga con cárcel en México; “en México, ya hubo un caso donde la mandaron, a quien envenenó, 10 años a la cárcel”.

Los vecinos exigen justicia, mientras que el Departamento de Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento ha realizado campañas de conscientización; sin embargo, el maltrato de animales domésticos en Chiapas, no está tipificado como un delito.

¿Por qué no hay sanción al maltrato animal en Chiapas?

Chiapas se encuentra en los últimos lugares a nivel nacional en materia de protección animal pues es la única en donde no se castiga el maltrato animal.

El Colectivo “Maltrato Animal al Código Penal”, ha documentado a través de la Dirección de Riesgos sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, ocho denuncias cada día por maltrato animal, las cuales van desde abandono, condiciones precarias, golpes o hasta la muerte de animales domésticos.

“Una perrita ahorcada en una ventana en la colonia La Misión, hemos venido para ver con la esperanza que estuviera con vida, pero vimos que ya está muerta lleva varias horas o desde la madrugada”.

Colectivos y activistas presentaron ante el Congreso del Estado de Chiapas la iniciativa para tipificar como delito el maltrato animal.

“Se considera que en el estado habita el 50 por ciento de flora y fauna del país, sin embargo, de nada sirve ser privilegiado en esa biodiversidad si no hacemos nada para protegerla”.

Actualmente el estado de Chiapas solamente cuenta con la Ley de Protección para la Fauna que se centra en la protección y aprovechamiento de la misma en donde prohíbe el uso de animales en circos, para experimentos y peleas de animales.

La actual ley en Chiapas no define bienestar animal, no sanciona actos de zoofilia, ni sanciona el abandono animal, tampoco la falta de bienestar animal, no castiga fotografiar o filmar actos de crueldad animal y su difusión, ni las peleas de perroo y tampoco incluye animales silvestres en el capítulo de maltrato.