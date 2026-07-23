Ernesto Ruffo enfrenta a la justicia; el PAN denuncia que buscan fabricar presos políticos

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de huachicol fiscal y delincuencia organizada, junto con otras siete personas, de acuerdo con la información dada a conocer este jueves.

Las acusaciones señalan que los implicados habrían participado en un esquema mediante el cual presuntamente dejaron de declarar alrededor de 4 mil millones de pesos al erario. Hasta el momento, las autoridades no han informado más detalles sobre el desarrollo del proceso judicial ni sobre las medidas cautelares impuestas.

Panistas preparan respaldo a Ernesto Ruffo

Tras conocerse la resolución judicial, exgobernadores y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron una reunión en Guadalajara para expresar su respaldo a Ernesto Ruffo Appel.

De acuerdo con lo informado, los asistentes buscan emitir un pronunciamiento para solicitar su liberación y sostienen que el caso tiene un trasfondo político. Los panistas aseguran que se trata de una persecución impulsada desde el gobierno federal y cuestionan la actuación de los jueces que conocieron el asunto. Entretanto, el proceso penal continuará conforme a las etapas previstas por la ley.