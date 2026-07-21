Por culpa de un bache: Hombre de la tercera edad se accidenta por mal estado de calles en Azcapotzalco

Un hombre de la tercera edad, que viajaba a bordo de una bicicleta eléctrica, sufrió un accidente provocado por un enorme bache en calles de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX); la víctima de 75 años sufrió una herida en la cabeza y fue trasladado de emergencia a un hospital.

Esta es la multa por tapar un bache en la CDMX

El castigo por hacer reparaciones caseras en los baches de la CDMX alcanza los 4 mil 500 pesos. En caso de no pagar, la sanción se convierte en un arresto obligatorio que va desde las 13 hasta las 36 horas.

¿Dónde reportar un bache en CDMX?

Para reportar un bache en calles de CDMX, puedes hacerlos comunicándote directamente con el Locatel al *0311 o al 55 5658 1111.

También puedes hacerlo desde la plataforma digital del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).