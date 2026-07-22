Congelan cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California

Las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, fueron congeladas, mientras que él es acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevó el congelamiento de las cuentas de Ruffo Appel, así lo confirmó su hija, Verónica Ruffo, quien acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar protección por el hostigamiento del que, asegura, ha sido víctima por defender a su padre.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

Más personas son investigadas por caso Ernesto Ruffo

El ex mandatario estatal fue capturado el 16 de julio 2026 en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como resultado de una investigación relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible.

El 19 de julio se le dictó prisión preventiva justificada, en tanto, otras siete personas presuntamente implicadas también están bajo investigación por este caso.

Tras ser detenido fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿Cómo fue la detención del exgobernador de Baja California? Así ocurrió el operativo en Ensenada

De los siete detenidos, los imputados son Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes también fueron enviados a dicho penal de máxima seguridad.

Mientras que otros llamados José María “N” y Guillermo “N” recibieron prisión domiciliaria debido a complicaciones graves en su estado de salud.

Una mujer más identificada como Adriana “N” fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur.

#ÚLTIMAHORA | La FGR obtuvo prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y siete personas más por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo.



La información en #HechosDomingo con @jzarzap y… pic.twitter.com/qPtbHMPPca — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 19, 2026

Ernesto Ruffo sería el criminal más poderoso de México

Ernesto Ruffo al parecer es el presunto líder de la mayor red de huachicol fiscal de la historia del país. El panista de casi 80 años de edad sería el criminal más poderoso.

Esto debido a la capacidad para controlar el robo y contrabando de combustible, sobornar a policías de gobiernos morenistas, tener bajo su control al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, y controlar puntos fronterizos, supuestamente bajo supervisión de la Dirección General de Aduanas.

El gobierno señala que ganó por lo menos 4 mil millones de pesos producto del huachicoleo fiscal y, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la empresa de Ruffo Appel reportaba menor cantidad de combustible de la que trasladaba de Estados Unidos a México.