"¿No quieres ganar dinero de forma fácil?": así reclutan a niños y adolescentes para el narco desde los videjuegos

"¿No quieres ganar dinero de forma fácil?”, así enganchan a niños en plataformas de videojuegos como Roblox a quienes 15 mil pesos semanales, les atrae sin saber que poco a poco estarán inmersos en el mundo de la delincuencia.

Esto sucedió con dos adolescentes que debían entregar paquetes o ser “punteros”, es decir, dar aviso a la delincuencia sobre el paso de patrullas en la zona. Roblox se volvió un foco rojo para las autoridades cibernéticas y en México hay 5 millones de usuarios al día. Supervise a sus hijos. Roblox, Free Fire y Minecraft son los sitios donde se detectó el mayor número de anomalías.

